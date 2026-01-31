부산시 계약심사로 501억원 절감…도입 이후 최대

서부산 행정복합타운 등 사업서 성과

공법·설계 개선으로 절감률 3.8%

안전 예산 늘리고 낭비 요인 줄여

계약심사 과정에서 가시설 공법의 적정성을 확인하기 위해 현장 시공 상태를 점검하는 모습. /부산시 제공

부산시가 지난해 계약심사 제도를 통해 500억원이 넘는 예산을 절감한 것으로 나타났다.



부산시 감사위원회는 지난해 사전 계약심사 제도를 통해 1517건, 총 1조3247억원 규모의 사업비를 심사한 결과 501억원의 예산을 절감했다고 30일 밝혔다. 절감률은 3.8%로, 전국 평균 절감률(2.5%)을 웃돌았다. 이는 부산시가 계약심사 제도를 도입한 이후 최대 규모의 절감 실적이다.



개별 사업별로는 서부산 행정복합타운 건립 공사에서만 157억원의 예산을 줄였다. 부산시는 공사 발주 전 사업 부서가 산정한 원가의 적정성을 자세히 검토해 과다 산정 요인을 걸러냈다고 설명했다.



계약심사는 단순한 단가 조정에 그치지 않고 공법과 설계 전반을 다시 들여다보는 방식으로 진행됐다. 대규모 토목공사에서는 흙막이와 부력 앵커 등 가시설 공법을 재검토해 근입(밑동 묻기) 심도와 철근량, 앵커 길이를 현장 여건에 맞게 조정함으로써 약 53억원의 공사비를 절감했다.



기계설비 분야에서는 배관 물량 산출 방식을 개선해 과다하게 책정됐던 자재비와 노무비를 줄였고 감리 용역비 역시 관행적인 요율 방식 대신 실비 정액 가산 방식을 적용해 수변전설비 교체 공사 등 6건에서 4억2000만원의 예산을 절감했다.



환경 분야에서는 도로 개설 과정에서 발생한 임목 폐기물을 산림 바이오매스 인증 제도를 활용해 무상 처리하도록 조정해 3억9000만원의 예산을 아끼는 동시에 탄소중립에도 기여했다.



시는 예산 절감과 함께 안전 분야 심사도 강화했다. 중대재해 예방을 위해 재해예방 기술 지도비와 산업안전 보건비 반영을 적극 권고해 32억원의 안전 관련 예산을 추가로 반영했다. 시는 이를 통해 공사비는 줄이되 시민 안전과 직결되는 품질은 오히려 높였다는 입장이다.



한편 부산시는 2010년 계약 심사 제도 도입 이후 지난해까지 모두 1만9297건, 14조6210억원 규모의 사업비를 심사해 누적 절감액 5483억원을 기록했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



