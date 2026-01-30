트럼프 ‘쿠팡 사외이사’ 케빈 워시 연준의장 후보 지명
과거 완화적 통화정책 반대한 ‘매파’
트럼프 2기 들어선 ‘비둘기파’ 행보
취임 후 민간기업 이사직 사퇴 전망
도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 의장 후보로 지명했다. 과거 긴축적 통화정책을 선호했지만 트럼프 집권 2기 들어 완화적 기조로 바뀐 워시 후보는 ‘매파적 비둘기’로 평가된다. 트럼프 대통령이 자신의 뜻대로 기준금리 인하 기조를 통화정책에 반영하면서 시장의 신뢰를 잃지 않을 인물을 낙점했을 것이라는 관측이 나온다.
트럼프 대통령은 30일(현지시간) 트루스소셜에 “워시를 연준 의장 후보로 지명해 기쁘게 생각한다”며 “나는 워시를 오랜 기간 알고 지냈다. 그가 연준의 위대한 의장 중 한 명이자 최고로 기록될 것이라고 의심치 않는다. 무엇보다 그는 적임자이며 여러분을 절대로 실망시키지 않을 것”이라고 밝혔다.
스탠퍼드대와 하버드대 로스쿨을 졸업한 워시 후보는 월가 투자은행 모건스탠리에서 임원을, 2006~2011년에는 연준 이사를 각각 지냈다. 1970년생인 그는 2006년 당시 36세(미국 기준 35세)로 연준 사상 최연소 이사였다.
트럼프 대통령은 워시 후보의 이런 이력을 상세히 열거하며 “그는 경제·금융 분야에서 광범위한 연구를 수행했다. 그가 영국 중앙은행인 잉글랜드은행에 제출한 통화정책 개혁 보고서 권고안은 의회에서 채택되기도 했다”고 강조했다. 자신이 지명한 후보의 전문성을 부각해 신뢰감을 높이려는 의도로 해석된다.
워시 후보는 벤 버냉키 연준 의장 재임 기간에 이사직을 지냈다. 버냉키 의장은 ‘하늘에서 헬리콥터로 달러를 뿌린다’는 의미로 ‘헬리콥터 벤’이라는 별명을 얻었던 인물이다. 버냉키 의장 체제에서 연준이 두 번째 양적완화에 나선 2011년 워시 의장은 임기를 7년이나 남기고 사임했는데, 월가에선 완화적 통화정책에 반대했기 때문이라는 관측이 나왔다.
이후 워시 후보는 ‘매파’로 평가됐지만 지난해 트럼프 2기 행정부가 출범한 뒤부터 완화적인 의견을 내며 ‘비둘기파’ 행보를 걸었다. 워시 후보가 제롬 파월 연준 의장의 후임으로 오는 5월 취임할 경우 트럼프 대통령의 뜻에 따라 기준금리를 인하하면서도 시장의 신뢰를 유지할 절충점을 찾을 것이라는 전망이 나온다.
호주 윌슨자산운용의 데미안 보이 전략가는 로이터통신에 “워시가 더 낮은 금리를 선호한다고 공개적으로 밝혔지만 그 조건으로 연준의 자산을 축소해야 한다고 앞세우고 있다”고 말했다. 실제로 워시 후보가 지명받을 것으로 유력하다는 외신 보도가 나올 무렵, 달러화와 미 국채는 강세를 보인 반면 주식과 암호화폐는 약세로 돌아섰다.
워시 후보가 연준 의장에 오르기 위해서는 연방 상원의 인준 표결을 통과해야 하지만 그 길이 쉽지만은 않을 것으로 보인다. 블룸버그통신은 “인준 과정은 험난할 가능성이 크다”며 “상원 은행위원회 위원인 공화당 소속 톰 틸리스 의원은 법무부의 연준 조사가 마무리될 때까지 어떤 후보라도 저지할 것이라고 공언했다”고 전했다.
워시 후보는 한국의 ‘쿠팡 주식회사’ 지분 100%를 보유한 미국 ‘쿠팡Inc’의 사외이사이기도 하다. 쿠팡Inc 홈페이지에서 워시 후보는 2019년 10월 사외이사로 활동한 것으로 소개돼 있다. 쿠팡 외에 글로벌 물류기업 UPS 이사회 일원으로 활동하고 있다. 다만 연준 의장에 취임하면 민간기업 이사직에서는 물러날 것으로 전망된다.
