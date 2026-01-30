“기존 대법 판결에 정면 위배”… 특검, 김건희 1심 조목조목 비판
김건희 여사 의혹을 수사한 민중기 특검팀이 김 여사 혐의 대부분을 무죄로 판단한 1심 판결에 항소했다. 특검팀은 15장짜리 설명자료를 내고 1심 무죄 판단을 조목조목 비판했다.
특검팀은 30일 입장문을 내고 “무죄 부분에 대한 1심 판단에 심각한 사실 오인 및 법리 오해의 위법이 있고, 유죄 부분에 대한 1심의 형도 지나치게 가볍다”며 항소장을 냈다고 밝혔다.
특검팀은 1심 판결 중 김 여사가 주가조작 세력의 공범으로 인정되지 않은 부분에 대해 “전주로서 가담했을 뿐 아니라 매도 주문 등 실행행위에도 가담해 공동정범이 넉넉히 인정된다”고 지적했다.
또 재판부가 2010년 10월∼2012년 12월 사이 김 여사의 주가조작 범행을 하나의 범죄(포괄일죄)가 아닌 3개의 범죄로 나누고 2개는 공소시효가 지났다고 판단한 것을 두고 “기존 대법원 판결에 정면으로 위배된다”고 주장했다.
앞서 대법원은 권오수 전 도이치모터스 회장과 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등 주가조작 세력에 대한 판결에서 이 기간 이뤄진 시세조종 행위를 포괄일죄로 판단했다.
1심 재판부가 주가조작 의혹에서 김 여사 방조범 성립 여부는 판단하지 않겠다고 한 것을 두고는 “1심은 김 여사에 대해 공동정범이 성립하든, 방조범이 성립하든 일부 시세조종 행위의 공소시효가 완성됐다고 판단했다”고 했다.
실제 재판부는 판결문에서 “2010년 10월 22일∼2011년 1월 13일 부분, 2011년 3월 30일 부분은 공소시효가 도과됐다”고 밝힌 후 각주에서 “이는 공동정범을 전제로 한 것이고, 설령 방조죄가 성립할 수 있다 해도 역시 공소시효가 도과해 면소 판결이 선고돼야 한다”고 적었다.
특검팀은 “만약 이런 판단이 타당하다면 공범인지 방조범인지 실체에 관한 논의는 전혀 의미가 없다”며 “그런데도 방조범 성립 여부에 대해 ‘공방의 대상이 되지 않아 판단하지 않는다’는 불필요한 설시를 했다”고 비판했다.
또 윤 전 대통령 부부가 정치브로커 명태균씨로부터 무상으로 여론조사 결과를 받은 게 재산상 이익에 해당하지 않는다며 정치자금법 위반 혐의에 무죄를 선고한 것에도 “전후 맥락과 실체를 도외시한 채 사실관계를 파편화해 잘못된 판단을 한 것”이라고 반박했다.
재판부는 윤 전 대통령이 명씨와 별도 계약을 체결하지 않았다고 했는데 이에 “뇌물이나 정치자금 등은 음성적으로 제공되는 게 일반적인데 계약서 작성이 요구된다는 것은 상식에 반한다”고 주장했다.
또 김 여사의 특가법상 알선수재 혐의 중 일부에 대해 ‘통일교 측의 구체적 청탁이 없었다’는 이유로 무죄를 선고한 대목에 대해서도 “상식과 법리에 반한다”고 했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
