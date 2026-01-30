“기존 대법 판결에 정면 위배”… 특검, 김건희 1심 조목조목 비판

김건희 여사가 지난해 12월 3일 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에서 변호인과 대화하고 있다. 사진공동취재단

1심 판결 중 김 여사가 주가조작 세력의 공범으로 인정되지 않은 부분에 대해 “전주로서 가담했을 뿐 아니라 매도 주문 등 실행행위에도 가담해 공동정범이 넉넉히 인정된다”고 지적했다.

심은 김 여사에 대해 공동정범이 성립하든, 방조범이 성립하든 일부 시세조종 행위의 공소시효가 완성됐다고 판단했다”고 했다.

통일교 측의 구체적 청탁이 없었다’는 이유로 무죄를 선고한 대목에 대해서도 “상식과 법리에 반한다”고 했다.