공모·국비·정책 조정 총동원…의정부 민선 8기 2000억 성과
공모사업 대응·국비 확보 성과
민선 7기 대비 재원 규모 확대
재정 여건 속 전략 변화 눈길
경기 의정부시가 민선 8기 출범 이후 공모사업과 국비 확보, 정책 개선을 통해 2000억원이 넘는 재원을 마련하며 확장된 재정 운용 성과를 보이고 있다.
30일 국민일보 취재를 종합하면 민선 8기 김동근 의정부시장 취임 이후 의정부시는 현재까지 총 2034억원의 재원을 확보했다. 이는 민선 7기와 비교할 때 확보 규모와 방식 모두에서 변화가 나타났다.
의정부시는 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서도 외부재원 확보와 정책 조정을 병행해 사업 추진의 실질적인 추진 여건을 넓혔다는 평가다.
가장 두드러지는 변화는 공모사업 대응 성과다. 민선 7기와 같은 기간을 기준으로 비교할 경우, 민선 8기의 공모사업 외부재원 확보액은 792억원으로 350억원 이상 늘었다.
단순히 공모 건수를 늘리기보다 국민안전체험관 건립, 경기 AI 혁신클러스터 조성, 전통시장 혁신모델 구축 등 규모와 활용도가 큰 사업에 집중한 점이 차이로 꼽힌다.
상급기관과의 협의를 통해 반영된 사업비 역시 민선 8기에서 새롭게 확대된 영역이다. 고산동 법조타운 광역교통개선대책비는 당초 계획보다 150억원 이상 늘어난 421억원으로 확정됐고, 반환공여지 발전종합계획 조정을 통해서도 192억원의 국비가 추가 확보됐다.
재정 운용 방식에서도 차별화가 나타난다. 민선 8기는 외부재원 확보에 더해 정책 개선을 통한 지출 절감 효과를 재정 성과로 연결했다.
부설주차장 개방과 거주자우선 주차구역 공유, 유휴부지 활용 임시주차장 조성 등 주차수급 정책을 통해 995면의 주차공간을 확보했고, 이를 비용으로 환산하면 약 485억원에 달한다. 신규 시설 조성 중심이었던 과거 방식에서 벗어나, 기존 자원을 활용해 재정 부담을 줄였다는 점이 특징이다.
민관 협력과 기업 유치 성과도 이전 시기보다 확대됐다. 민간 기부금은 71억원으로 민선 7기보다 증가했고, LH 경기북부본부 등 기업 입주에 따른 지방세 증가분도 약 73억원으로 집계됐다. 단기 재원 확보에 그치지 않고 중장기 세수 기반을 함께 넓혔다는 점에서 의미가 있다는 분석이다.
시 안팎에서는 민선 8기 들어 공모사업 대응과 중앙부처 협의가 한층 적극적으로 이뤄지면서 재원 확보 규모와 속도 모두 이전보다 확대됐다는 평가가 나온다.
전문가들은 민선 8기 재정 성과의 특징으로 단순한 예산 확대보다는 공모 대응, 국비 협의, 정책 조정 등을 유기적으로 결합한 점을 꼽고 있다. 시는 재정 여건의 한계를 인정한 상태에서 가용 수단을 최대한 끌어낸 방식이 주효했다고 설명했다.
김동근 시장은 “재정 여건이 쉽지 않은 상황에서 단순히 예산을 늘리기보다는 외부에서 끌어올 수 있는 재원과 정책을 통해 확보할 수 있는 여지를 최대한 찾는 데 집중해 왔다”며 “공모사업 대응과 국비 협의, 정책 조정을 병행한 것이 이번 성과로 이어졌다”고 말했다. 이어 “재원을 확보하는 과정에서 행정의 역할과 접근 방식을 다시 점검해 왔다”고 덧붙였다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
