공모·국비·정책 조정 총동원…의정부 민선 8기 2000억 성과

공모사업 대응·국비 확보 성과

민선 7기 대비 재원 규모 확대

재정 여건 속 전략 변화 눈길

의정부시청 전경. 의정부시 제공

의정부시는 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서도 외부재원 확보와 정책 조정을 병행해 사업 추진의 실질적인

가장 두드러지는 변화는 공모사업 대응 성과다. 민선 7기와 같은 기간을 기준으로 비교할 경우, 민선 8기의 공모사업 외부재원 확보액은 792억원으로 350억원 이상 늘었다.

재정 운용 방식에서도 차별화가 나타난다. 민선 8기는 외부재원 확보에 더해 정책 개선을 통한 지출 절감 효과를 재정 성과로 연결했다.

부설주차장 개방과 거주자우선 주차구역 공유, 유휴부지 활용 임시주차장 조성 등 주차수급 정책을 통해 995면의 주차공간을 확보했고, 이를 비용으로 환산하면 약 485억원에 달한다. 신규 시설 조성 중심이었던 과거 방식에서 벗어나, 기존 자원을 활용해 재정 부담을 줄였다는 점이 특징이다.