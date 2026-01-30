김건희특검, ‘도이치 주가조작 등 무죄’에 항소
김건희 여사 관련 여러 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀이 혐의 대부분을 무죄로 본 1심 판결에 항소했다.
특검팀은 30일 입장문을 내고 “무죄 부분에 대한 1심 판단에 심각한 사실오인 및 법리 오해의 위법이 있고 유죄 부분에 대한 1심의 형도 지나치게 가볍다”며 항소장을 냈다고 밝혔다.
앞서 서울중앙지법 형사27부(부장판사 우인성)는 지난 28일 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 기소된 김 여사에게 징역 1년 8개월과 추징금 1281만5000원을 선고했다.
이에 앞서 특검팀은 결심 공판에서 총 징역 15년 및 벌금 20억원, 추징금 9억4800여만원을 구형한 바 있다.
재판부는 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반), 명태균 여론조사(정치자금법 위반) 관련 혐의를 무죄로 판단했다.
김 여사가 도이치모터스 주가조작 세력에게 계좌를 맡겼지만, 공범 관계는 아니었고, 명태균씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 것을 재산상 이익으로 볼 수 없다고 본 것이다.
재판부는 김 여사가 건진법사 전성배씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 고가 물품을 전달받은 혐의는 일부 유죄로 인정했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사