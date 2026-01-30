‘쿠팡 사외이사’ 케빈 워시, 연준의장 후보 지명될 듯
FT·블룸버그 “트럼프, 워시 지명 준비”
도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 의장 후보로 발표할 준비를 하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)와 블룸버그통신이 보도했다.
FT는 29일 “트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장의 후임으로 워시 전 이사를 지명할 준비를 하고 있다고 사안에 정통한 관계자 3명이 말했다”고 전했다. 블룸버그통신도 익명의 관계자들을 인용해 “트럼프 대통령이 워시 전 이사를 지명할 수 있도록 행정부가 준비하고 있다”고 보도했다.
스탠퍼드대와 하버드대 로스쿨을 졸업한 워시 전 이사는 월가 투자은행 모건스탠리에서 임원을, 2006~2011년에는 연준 이사를 지냈다. 1970년생인 그는 2006년 당시 연준 사상 최연소 이사였다.
워시 전 이사는 한국의 ‘쿠팡 주식회사’ 지분 100%를 보유한 미국 쿠팡Inc의 사외이사이기도 하다. 쿠팡Inc 홈페이지에서 워시 전 이사가 2019년 10월 사외이사로 활동한 것으로 기록돼 있다.
트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 트럼프-케네디센터에서 부인 멜라니아 여사의 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’ 시사회에 참석해 “내일(30일) 오전 연준 의장을 발표할 것”이라고 말했다. 현직인 파월 의장의 임기는 오는 5월까지다.
트럼프 대통령은 워시 전 이사와 함께 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 크리스토퍼 월러·미셸 보먼 현 연준 이사 등을 후보군에 올려놨다. 릭 리더 블랙록 채권 최고투자책임자(CIO)도 후보 중 하나로 거론됐다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사