김영록 “통합 특별법 발의, 광주·전남 대통합 첫 걸음”
지역 국회의원과 ‘원팀’ 대응 강조
김영록 전남도지사는 30일 더불어민주당 당론으로 발의된 행정통합 특별법에 대해 “광주·전남 대통합, 대부흥의 역사적 첫 걸음이 시작된 것”이라며 환영 입장을 밝혔다.
김 지사는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “오늘 오전 11시에 전남광주특별시 특별법이 민주당 당론으로 발의됐다”며 “온 320만 시도민과 함께 대대적으로 뜨겁게 환영한다”고 밝혔다.
이어 “이재명 대통령님의 조력과 지원이 시도민의 단합된 힘을 모으는데 큰 역할을 해 줬다”면서 “지난해 연말 통합 추진 선언 이후 찬성 여론이 급물살을 타면서 한달 만에 법안을 제출토록 밀어주시고 지혜를 모아주신 전남·광주 시도민들께 깊이 감사드린다”고 말했다.
김 지사는 또 “이제 국회 심의가 본격적으로 시작될 것”이라며 “추가 보완이 필요한 사안, 새로운 정책 대안들, 정부와의 협의 등이 잘 이뤄지도록 지역 국회의원님들과 원팀으로 적극 대응하겠다”고 밝혔다.
민주당은 이날 6·3 전남과 광주, 충남·대전 행정통합을 위한 특례 조항이 담긴 특별법을 각각 당론으로 발의했다. 민주당은 상임위 법안 심사 과정에서 특례 조항을 정부와 협의해 2월 중 특별법을 제정할 방침이다.
