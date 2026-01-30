한파 이제 끝…주말까지 춥지만 다음 주 내내 평년기온

전국적으로 한파가 지속된 26일 부산 수영구 한 주택가에 매화꽃이 꽃망울을 터뜨려 봄소식을 전하고 있다. 연합뉴스

30일 기상청에 따르면

특히 이날 한파 특보가 내려진 중부지방 대부분과 전북 북동부, 경북은 주말까지 아침 기온이 -10도 안팎에 그치겠다. 경기 북동부와 강원내륙·산지는 아침 기온이 -15도 안팎까지 내려가겠다.