한파 이제 끝…주말까지 춥지만 다음 주 내내 평년기온
강추위가 주말까지 이어지겠으나, 다음 주부터 평년 기온을 회복하며 점차 포근해질 전망이다.
30일 기상청에 따르면 토요일인 31일 전국 아침 최저기온은 -15~-2도, 낮 최고기온은 0~8도로 예보됐다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -10도와 1도, 인천 -9도와 0도, 대전 -9도와 3도, 광주 -5도와 5도, 대구 -7도와 6도, 울산 -5도와 8도, 부산 -2도와 8도다.
일요일인 2월 1일은 아침 최저기온이 -13~-1도로 전날보다 다소 오르겠고 낮 최고기온은 0~7도로 전날 수준을 유지할 전망이다.
특히 이날 한파 특보가 내려진 중부지방 대부분과 전북 북동부, 경북은 주말까지 아침 기온이 -10도 안팎에 그치겠다. 경기 북동부와 강원내륙·산지는 아침 기온이 -15도 안팎까지 내려가겠다.
다음 주 월요일인 2월 2일에는 아침 최저기온이 -10~0도, 낮 최고기온이 -1~8도로 기온이 평년기온(최저 -12~0도·최고 1∼8도)과 비슷해지겠고, 이후 다음 주 내내 기온이 평년기온 수준을 유지할 것으로 예상된다.
건조한 공기는 주말에도 이어질 전망이다. 현재 백두대간 동쪽을 중심으로 제주를 제외한 전국 대부분 지역에 건조 특보가 내려진 상태다. 해안을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불며 화재 위험성도 매우 크겠다.
일요일 새벽부터 오전 사이 충남 서해안·전라 서해안·제주산지, 늦은 밤 인천·경기 북부와 강원 북부내륙 곳곳에 눈이 올 것으로 보인다. 적설은 서해5도 1~3㎝를 제외하면 1㎝ 안팎 또는 1㎝ 미만에 그치겠다.
비슷한 시간대 인천·경기 남부 서해안과 충청내륙·호남(서해안 제외)·경상 서부내륙엔 눈발이 날리겠고 산지를 제외한 제주엔 눈발이나 빗방울이 떨어지겠다.
동해안에 주말까지 너울이 유입돼 물결이 갯바위나 방파제를 넘어 들이치면서 위험하겠다. 동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다에 31일 오전까지 바람이 시속 30~60㎞(9~16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다.
