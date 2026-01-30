“전담재판부 2개 설치하고 재배당 않아도”… 대법 ‘내란 전판’ 예규 제정
대법원이 내란전담재판부 설치법 시행에 따라 관련 예규를 제정·시행한다고 30일 밝혔다.
대법원 예규는 법원장이 해당 법원에 전담재판부 2개를 설치하도록 하는 내용을 골자로 한다.
법원장은 내란·외환 사건을 배당받은 전담재판부가 사건을 신속하면서도 충실히 심리할 수 있도록 우선적으로 인적·물적 지원을 해야 한다.
사건배당 주관자는 전담재판부가 배당받은 사건을 심리하는 기간 동안 다른 사건 또는 먼저 배당된 사건의 관련 사건을 배당하는 경우 이외에는 전담재판부에 새로운 사건을 배당해서는 안 된다. 또 사건 배당 이후에는 사무 분담이 바뀌더라도 해당 사건을 재배당하지 않을 수 있다.
전담재판부가 구성되기 전 사건이 접수되는 경우 전담재판부 배당 전까지 사건의 기록 관리 등 본안심리 전 임시적 업무는 해당 법원의 수석부장판사가 속한 형사재판부가 처리할 수 있도록 하는 내용도 담겼다.
