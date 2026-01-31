해외직구 ‘일상’ 시대…울산시, 식품·화장품 안전 점검
온라인 유통 제품 100건 집중 검사
저가 직구 확산에 시민 건강 보호
부적합 땐 판매 차단·통관 보류
해외직구를 통한 저가 식품과 화장품이 일상 소비로 자리 잡으면서 울산시가 시민 건강 보호를 위한 안전성 점검에 나선다.
울산시 보건환경연구원은 해외 전자상거래 온라인 플랫폼을 통해 판매되는 식품과 화장품 등 유통 제품 100건을 대상으로 집중 안전성 검사를 한다고 31일 밝혔다. 해외직구를 통한 저가 소비가 늘어나면서, 안전성이 검증되지 않은 제품으로 인한 소비자 피해 우려가 커진 데 따른 조치다.
실제 해외직구 화장품 시장은 빠르게 확대되고 있다. 관세청 통계에 따르면 화장품 해외직구 건수는 2020년 173만건에서 2024년 307만건으로 4년 만에 약 77% 증가했다. 해외 온라인 플랫폼을 통한 유통이 일상화되면서 기존 유통망을 거치지 않은 제품에 대한 관리 공백도 함께 커지고 있다는 지적이 나온다.
연구원은 다음 달부터 11월까지 식품과 건강기능식품, 화장품, 위생용품, 기구·용기·포장 등 시민 생활과 밀접한 품목 전반을 점검한다. 식품은 보존료와 총 아플라톡신(Aflatoxin), 금속성 이물 여부 등을 검사하고, 화장품은 중금속과 다이옥세인(Dioxane), 위생용품은 납·비소 등 중금속과 형광증백제 사용 여부를 중점 확인할 계획이다.
검사 결과 부적합 제품이 확인되면 식품의약품안전처 관련 부서와 사이버조사팀에 즉시 통보된다. 이후 방송통신심의위원회를 통한 온라인 판매 사이트 접속 차단, 관세청 통관 보류 등 관계기관과 협력해 후속 조치를 시행한다는 방침이다.
울산시 보건환경연구원은 앞으로 식품위생감시원 자격을 취득해 자체 수거·검사를 확대하고 해외 온라인 플랫폼 유통 제품에 대한 상시 감시 체계를 구축할 계획이다.
연구원 관계자는 “해외직구 제품은 가격 경쟁력은 있지만 안전성 검증이 충분하지 않은 경우가 많다”며 “선제적인 점검을 통해 시민들이 안심하고 소비할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
