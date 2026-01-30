행정통합 추진 시·도지사들, 내달 2일 서울서 첫 연석회의

지역별 통합안 공유…특별법 쟁점 조율

부산·경남 제안 계기로 시·도 공동 논의

지방선거 앞 통합 논의, 단체장 집결

박형준 부산시장과 박완수 경남도지사가 지난 28일 부산신항 동원글로벌터미널 홍보관에서 열린 부산·경남 행정통합 공동 발표 자리에서 단계적 통합 로드맵과 정부 행정통합 추진 방식에 대한 공동 입장을 밝히고 있다. /부산시 제공

부산·경남을 비롯해 행정통합을 추진 중인 8개 시·도 광역단체장들이 다음 달 서울에서 처음으로 한자리에 모여 공동 논의에 나선다. 각 지역이 추진 중인 행정통합 논의를 공유하고 향후 특별법 논의 과정에서 공통 쟁점을 모색하는 회의가 될 전망이다.



30일 부산시에 따르면 다음 달 2일 오후 4시 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 광역자치단체 통합 관련 시·도지사 연석회의가 열린다. 회의에는 부산·경남을 비롯해 대전·충남, 광주·전남, 대구·경북 등 행정통합 논의를 진행 중인 시도의 광역단체장들이 참석할 예정이다.



이번 연석회의는 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사가 지난 28일 부산·경남 행정통합 로드맵을 발표하며 “행정통합 특별법에 담을 공통 기준을 함께 논의하자”고 제안하면서 추진됐다. 두 단체장은 로드맵 발표 직후 전남·대구·경북, 광주·충남·대전 단체장들과 각각 통화하며 연석회의 취지를 설명하고 참석을 요청한 것으로 알려졌다.



오는 6월 지방선거를 앞두고 광역 행정통합이 주요 정치 이슈로 부상한 가운데, 통합 논의를 진행 중인 시도 단체장들이 공식적으로 한자리에 모이는 것은 이번이 처음이다. 연석회의에는 공청회 일정으로 참석이 어려운 김영록 전남도지사를 제외한 7명의 단체장이 참석할 예정이다.



연석회의에서는 이미 발의된 대전·충남, 광주·전남 행정통합 특별법안의 추진 경과와 주요 내용이 공유되고, 각 지역이 공통으로 직면한 쟁점과 과제에 대한 의견 교환이 이뤄질 것으로 보인다. 향후 특별법 논의 과정에서 광역단체장들이 공동으로 요구할 수 있는 사안이 있는지도 논의 대상에 오를 전망이다.



부산시 관계자는 “행정통합은 개별 지역의 문제가 아니라 국가 균형발전과 맞닿아 있는 과제”라며 “연석회의를 통해 각 지역의 경험과 쟁점을 공유하고, 특별법 논의 과정에서 공통으로 고려할 사안을 정리할 예정”이라고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지