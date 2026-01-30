한국캠핑협회-태산아이씨티, 친환경 에너지 확산 업무협약

(왼쪽부터)김광호 이사, 장원익 이사, 차병희 총재, 김강산 전무, 강석원 팀장. 한국캠핑협회 제공

이러한 취지의 일환으로 한국캠핑협회는 최근 신재생에너지 인프라 구축 전문 기업인 태산아이씨티와 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 협회 회원 캠핑장을 중심으로 태양광 발전 설비와 전기차 충전기 등 친환경 에너지 설비를 도입·운영함으로써 캠핑장의 에너지 효율을 높이고 이용객 편의를 증진하는 데 목적이 있다.