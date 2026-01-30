한국캠핑협회-태산아이씨티, 친환경 에너지 확산 업무협약
국내 캠핑 산업의 건전한 발전과 캠핑 문화 정착을 위해 활동하고 있는 사단법인 한국캠핑협회(총재 차병희)가 30일 태산아이씨티(대표 김산호)와 손잡고 캠핑장 친환경 에너지 인프라 확산에 나선다.
사단법인 한국캠핑협회는 캠핑장 운영자와 관련 산업 종사자들을 중심으로 구성된 비영리 단체로, 캠핑 산업의 제도 개선과 안전한 캠핑 환경 조성, 회원사 권익 보호 및 서비스 품질 향상을 목표로 다양한 사업을 추진해 오고 있다. 특히 지속 가능한 캠핑 문화 조성과 친환경 캠핑장 운영 모델 확산에 주력하고 있다.
이러한 취지의 일환으로 한국캠핑협회는 최근 신재생에너지 인프라 구축 전문 기업인 태산아이씨티와 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 협회 회원 캠핑장을 중심으로 태양광 발전 설비와 전기차 충전기 등 친환경 에너지 설비를 도입·운영함으로써 캠핑장의 에너지 효율을 높이고 이용객 편의를 증진하는 데 목적이 있다.
협약에 따라 한국캠핑협회는 회원사를 대상으로 사업 안내 및 홍보, 참여 캠핑장 발굴을 담당하며, 태산아이씨티는 관련 법령을 준수한 현장 실사와 설비 공급, 운영 관리 및 기술 지원을 맡는다. 양 기관은 사업 운영 결과를 공유하고 지속적인 개선을 통해 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.
태산아이씨티 측은 “캠핑장 환경에 최적화된 에너지 솔루션을 통해 친환경 캠핑 문화 확산에 기여하겠다”고 전했다.
한국캠핑협회 관계자는 “이번 협약은 캠핑 산업 전반의 친환경 전환을 위한 실질적인 출발점”이라며 “회원 캠핑장들이 지속가능한 운영 환경을 구축하고, 이용객들에게 더 나은 캠핑 경험을 제공하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
