이해찬 회고록 닷새 만에 1만부…“서점마다 품귀 현상”
갑작스럽게 세상을 떠난 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장에 대한 추모 열기가 서점가에도 이어지고 있다.
출판사 돌베개는 “이 수석부의장 별세 소식이 알려진 뒤 곧바로 고인의 마지막 책 ‘이회찬 회고록’이 서점마다 품귀 현상이 벌어졌다”며 “닷새 만에 주문량이 1만 부를 훌쩍 넘었다”고 30일 밝혔다.
이어 “고인에 대한 아쉬움, 고인에 대해 좀 더 알고자 하는 많은 사람의 열망도 있겠지만 부조마저 받지 않는 끝까지 공인의 자세를 보여 주시는 모습을 보며 고인의 책으로 부조를 대신하려는 마음까지 합해진 것으로 보인다”고 설명했다.
2022년 출간된 이 책엔 이 전 부의장의 성장 시절부터 민주화 운동 시기를 거쳐 국무총리와 7선 국회의원 등을 지내기까지 여정이 담겨있다.
책을 출간한 돌베개 출판사는 지난 1979년 이 전 부의장이 창립했다. 출판사 이름인 돌베개는 독립운동가 장준하 선생의 수기 제목에서 따왔다고 한다.
1980년대 민주화 운동 세력들의 필독서 중 많은 책이 이 전 부의장의 기획과 번역으로 나온 것으로 전해졌다.
