주건협 “지방 주택 시장도 핀셋 지원해달라”

정부는 지난 19일 부동산 공급대책을 발표했다. 사진은 지난 7일 서울 중구 남산을 찾은 시민들이 서울 시내 아파트를 바라보고 있다. 권현구 기자

자칫 지방 주택 시장의 소외로 이어질 수 있다”고 우려했다.

“주택시장 안정이라는 공동의 목표 달성을 위해서는 벼랑 끝에 몰린 지방 주택 시장의 회생을 위한

핀셋형 정책 지원이 반드시 병행돼야 한다”며 “현재 준공 후 미분양의 85%가 지방에 집중된 초유의 상황에서 지방 건설업체의 경영난은 지역 경제의 침체와 고용 불안 등 건설 생태계 붕괴로 직결되고 있기 때문”이라고 주장했다.

“수도권과 시장 상황이 완전히 다른 지방의 경우 실수요자의 발을 묶는 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 적용을 배제하는 등 차별화한 금융 정책을 시행하고, 미분양 주택 취득 시 5년간 양도세 한시 감면 및 취득세 중과 배제 조치를 즉시 시행해 준공 전 미분양이 악성 미분양으로 전이되지 않도록 과감한 세제 지원책을 마련해야 한다”고 제안했다.