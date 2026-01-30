주건협 “지방 주택 시장도 핀셋 지원해달라”
대한주택건설협회는 지방 주택시장 회생을 위한 지원 정책이 필요하다는 내용의 건의서를 정부와 유관기관에 30일 전달했다. 협회는 정부의 1·29 공급대책에 적극적으로 협조할 뜻을 밝히면서도 지방 시장 활성화 정책이 빠진 것에 대해 “자칫 지방 주택 시장의 소외로 이어질 수 있다”고 우려했다.
협회는 이날 의견서에서 “주택시장 안정이라는 공동의 목표 달성을 위해서는 벼랑 끝에 몰린 지방 주택 시장의 회생을 위한 핀셋형 정책 지원이 반드시 병행돼야 한다”며 “현재 준공 후 미분양의 85%가 지방에 집중된 초유의 상황에서 지방 건설업체의 경영난은 지역 경제의 침체와 고용 불안 등 건설 생태계 붕괴로 직결되고 있기 때문”이라고 주장했다.
1·29공급대책이 수도권 집값 안정을 겨냥해 만들어진 만큼, 침체된 지방 부동산 시장을 회생시킬 해법도 필요하다는 주장이다.
협회는 “끊어진 지방 주택 수요를 회복하고 외부 유동 자금이 유입될 수 있도록 2020년 폐지된 아파트 매입임대등록 제도를 지방에 우선 부활시켜야 한다”고 건의했다. 수도권과 다를 바 없는 일부 규제가 지방 부동산 시장을 얼어붙게 만든다고 본 것이다.
협회는 또 “수도권과 시장 상황이 완전히 다른 지방의 경우 실수요자의 발을 묶는 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 적용을 배제하는 등 차별화한 금융 정책을 시행하고, 미분양 주택 취득 시 5년간 양도세 한시 감면 및 취득세 중과 배제 조치를 즉시 시행해 준공 전 미분양이 악성 미분양으로 전이되지 않도록 과감한 세제 지원책을 마련해야 한다”고 제안했다.
협회는 “LH(한국토지주택공사)의 미분양 주택 매입 조건을 현실화해 실효성을 높이고, LH의 직접 시행 지역을 서울 등 공급 부족 지역으로 한정해 민간과 공공의 효율적인 분업 구조를 만들어달라”고 요구했다.
