삼성SDI, 美서 신규 배터리 공급 계약…테슬라 ESS용 추정

계약금액·상대·기간은 비공개

지난해 테슬라 공급 보도 후속 공시

삼성SDI 기흥 본사. 삼성SDI 제공

삼성SDI가 지난달 2조원대 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급 계약을 맺은 데 이어 미국에서 추가 공급 계약을 수주했다.



삼성SDI는 30일 미주법인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 배터리 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 금액과 계약 상대, 계약 기간 등 구체적 내용은 경영상 비밀유지 필요로 인해 2030년 1월 1일까지 공시가 유보됐다.



업계에서는 이번 공시가 지난해 11월 3일 한국거래소의 조회공시 요구에 따른 것임을 고려할 때, 테슬라와의 계약일 것이라는 추정이 나온다.



당시 삼성SDI가 테슬라와 조 단위의 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 계약을 추진 중이라는 보도가 나왔고, 이에 삼성SDI는 “관련 논의를 진행 중이지만 구체적으로 확정된 사실은 없다”고 밝힌 바 있다. 관련해 언급된 계약 규모는 3년간 매년 10기가와트시(GWh)에 달한다.



삼성SDI는 지난달에도 현지 에너지 관련 인프라 개발·운영 전문업체와 2조원대의 ESS용 LFP 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성SDI가 지난달 2조원대 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급 계약을 맺은 데 이어 미국에서 추가 공급 계약을 수주했다.삼성SDI는 30일 미주법인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 배터리 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 금액과 계약 상대, 계약 기간 등 구체적 내용은 경영상 비밀유지 필요로 인해 2030년 1월 1일까지 공시가 유보됐다.업계에서는 이번 공시가 지난해 11월 3일 한국거래소의 조회공시 요구에 따른 것임을 고려할 때, 테슬라와의 계약일 것이라는 추정이 나온다.당시 삼성SDI가 테슬라와 조 단위의 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 계약을 추진 중이라는 보도가 나왔고, 이에 삼성SDI는 “관련 논의를 진행 중이지만 구체적으로 확정된 사실은 없다”고 밝힌 바 있다. 관련해 언급된 계약 규모는 3년간 매년 10기가와트시(GWh)에 달한다.삼성SDI는 지난달에도 현지 에너지 관련 인프라 개발·운영 전문업체와 2조원대의 ESS용 LFP 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지