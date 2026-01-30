정치개입 손현보 목사, 불법 선거운동 유죄…징역형 집행유예
법원 “선거 영향력 고의 인정”
징역 6개월 집행유예
지난 대통령 선거와 부산교육감 재선거를 앞두고 종교 활동을 이용해 불법 선거운동을 한 혐의로 구속기소된 손현보 부산 세계로교회 담임목사가 징역형의 집행유예를 선고받아 실형은 면했다.
부산지방법원 형사6부(부장판사 김용균)는 30일 지방교육자치에 관한 법률 및 공직선거법 위반 혐의로 기소된 손 목사에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다. 재판부는 공소사실을 모두 유죄로 인정했다. 징역형의 집행유예가 선고됨에 따라 손 목사는 이날 석방됐다.
재판부는 “피고인의 발언과 행위는 특정 후보자의 당선과 낙선을 도모하려는 목적이 명확하고 선거에 미칠 영향력에 대한 고의가 인정된다”고 밝혔다. 또 “교회 신도 수와 유튜브 채널 구독자 수, 영상 조회 수 등을 고려할 때 다수의 잠재적 유권자에게 상당한 영향력을 행사한 것으로 보인다”고 판단했다.
손 목사는 부산교육감 재선거를 앞둔 지난해 3월 세계로교회 예배와 집회에서 마이크를 사용해 정승윤 후보를 지지하고 김석준 후보의 낙선을 도모하는 발언을 한 혐의로 기소됐다. 같은 달 교회에서 정 후보와 대담하는 영상을 촬영해 유튜브 채널을 통해 실시간 송출한 혐의도 받는다.
또 대통령 선거 국면이던 지난해 5~6월 교회 예배와 기도회에서 마이크를 사용해 김문수 후보의 당선을, 이재명 후보의 낙선을 도모하는 내용의 설교와 기도문 낭독을 하고 특정 후보를 지지하는 영상물을 상영한 혐의도 인정됐다.
재판부는 판결 이유에서 “해당 발언은 일반인의 관점에서 보더라도 어떤 선거에서 어떤 후보자에 대해 어떤 목적과 의도로 이뤄진 것인지 쉽게 인식될 수 있는 내용”이라며 “단순한 종교적 신념 표현이나 교회 설립 목적 범위 내 활동으로 보기 어렵다”고 밝혔다. 이어 “선거관리위원회의 경고와 수사 진행 사실을 인식하고도 동일한 취지의 발언을 중단하지 않았다”고 지적했다.
다만 재판부는 범행 사실관계를 인정하고 있는 점, 벌금형을 초과하는 중한 전과가 없는 점 등을 유리한 정상으로 참작해 실형 선고는 유예했다. 검찰은 앞서 손 목사에게 징역 1년을 구형한 바 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사