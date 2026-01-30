‘2명 소재 불명’ 충북 음성 공장 화재…소방 대응 2단계 발령
충북 음성군 한 생활용품 제조 공장에서 30일 원인을 알 수 없는 불이 났다.
소방당국은 이날 오후 2시56분쯤 충북 음성군 맹동면 한 공장에서 불이 났다고 밝혔다. 해당 공장은 물티슈와 기저귀 등을 생산하는 곳으로 공장 안에 유해 화학 물질이나 위험물은 없는 것으로 조사됐다.
소방당국은 연소 확대를 우려해 대응 2단계를 발령하고 진화작업을 하고 있다. 헬기 4대와 인력 105명, 장비 56대가 동원됐다.
화재 직후 이 공장에서 일하던 직원 83명 중 81명은 대피했다. 그러나 네팔 국적의 40대 직원과 우즈베키스탄 국적의 50대 직원 등 2명은 연락이 닿지 않고 있는 것으로 전해졌다.
윤호중 행정안전부 장관은 소방청과 경찰청, 충청북도, 음성군 등 관계기관에 인명피해가 발생하지 않도록 신속한 주민 대피를 실시하고, 화재 진압 과정에서 소방대원의 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.
