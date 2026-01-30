[속보] 티웨이 여객기 엔진 이상으로 제주공항 긴급 회항
제주에서 청주로 향하던 티웨이항공 여객기가 엔진 이상으로 긴급 회항했다.
한국공항공사 제주공항에 따르면 30일 오후 3시4분 제주공항을 출발한 티웨이항공 TW844편은 이륙 7분 만인 오후 3시11분 엔진 이상을 발견하고 관제탑에 비상 착륙을 요청했다.
항공기는 17분 뒤인 오후 3시28분 제주공항 활주로에 무사히 착륙했다.
이 과정에서 제주공항에 착륙을 준비하던 항공기 1편이 복행했고, 6편은 착륙 순서를 기다리며 선회했다. 또 2편이 이륙 지연됐다.
활주로는 비상 점검으로 잠시 운항이 중단됐으나 특이사항이 없는 것으로 확인돼 4분 뒤인 오후 3시32분 다시 개방됐다.
해당 항공기에는 승무원을 포함해 총 189명이 탑승하고 있었다.
승객들은 비행기에서 내려 다른 항공편으로 갈아타 청주로 향하면서 큰 불편을 겪었다.
