법원행정처 차장에 ‘10조 판사’ 기우종… 서울중앙·고등법원장은 유임

대법원이 30일 고등법원장 2명을 신규 보임하는 등 고위법관 인사를 발표했다. 사법개혁 논의 실무를 도맡을 법원행정처 차장으로는 사상 처음으로 고법 부장판사가 아닌 고법판사가 임명됐다.
대법원은 이날 고등법원장 2명과 지방법원장 15명, 법원행정처 차장을 보임하고, 고법판사 18명을 신규 보임 및 전보하는 인사를 단행했다.
대구고법원장으로 윤종구(사법연수원 21기) 서울고법 부장판사가, 부산고법원장으로 최수환(20기) 서울고법 부장판사가 각각 배치됐다. 대법원은 고법 인사의 적정한 운용을 위해 그동안 법원장 보임 기회가 없었던 사법연수원 20∼21기 고법 부장판사 2명을 신규 보임했다고 설명했다.
전국 최대 법원인 서울중앙지법과 상급 법원인 서울고법의 법원장은 기존 오민석(26기) 중앙지법원장과 김대웅(19기) 고법원장이 유임됐다. 대법원 산하 법원행정처 실무를 이끌 차장으로는 기우종(26기) 서울고법 인천재판부 판사가 임명됐다. 기 차장은 전국 고법에서만 근무하는 고법판사다.
법관인사규칙 10조에 따라 정해지며 ‘10조 판사’로도 불리는 고법판사 중 행정처 차장이 배출된 것은 법관인사 이원화 제도 도입 이후 이번이 처음이다. 그동안 행정처 차장에는 고법 부장판사가 임명됐다. 배형원 현 차장은 서울고법 부장판사로 이동한다.
기 차장은 행정처 정보화심의관을 거쳐 사법지원실장을 역임했다. 사법연수원 교수, 서울고법 판사 등 엘리트 코스를 밟았다. 대법원은 “3년간 사법지원실장으로 재임하며 1심 민사단독 관할 확대, 차세대전자소송 시스템 구축사업 진행, 영상재판 확대 실시 등 사법정책을 적극 추진해 사법부 각종 제도 개선에 크게 기여했다”고 보임 배경을 설명했다.
행정처 실무를 주도할 기획조정실장에는 조병구(28기) 사법지원실장이 수평 이동했다. 사법지원실장으로는 임선지(29기) 서울남부지법 부장판사가 보임됐다. 두 법관 모두 행정처 출신이다.
15개 지방법원(가정법원·회생법원 포함) 법원장도 새로 보임했다. 서울행정법원장에는 정선재(20기) 서울고법 부장판사가 임명됐다. 대형 법원인 수원지법원장에는 임상기(20기) 수원고법 부장판사가 올라갔다.
전국 최대 법원인 서울중앙지법의 민사제1수석부장판사로는 이상훈(29기) 서울동부지법 부장판사, 형사수석부장판사에는 전보성(29기) 서울서부지법 수석부장판사가 각각 이동한다.
