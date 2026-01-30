한·일 국방장관 회담… ‘한반도 비핵화’ 의지 재확인

안규백 국방부 장관이 30일 일본 가나가와현 요코스카시 해상자위대 총감부에 도착해 고이즈미 신지로 일본 방위상의 안내를 받아 이동하고 있다. 국방부 제공

대한민국 육군 3사관학교와 일본 육상자위대 간부후보생학교 간 교류 등을 진행했다고 밝혔다. 또 대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 인도주의적 목적의 수색구조훈련(SAREX)을 진행하기로 했다. 이밖에 AI‧무인체계‧우주 등 첨단과학기술 분야 협력을 모색하기 위한 국방 당국 간 논의도 이어갈 계획이다.