한·일 국방장관 회담… ‘한반도 비핵화’ 의지 재확인
안규백 국방부 장관이 고이즈미 신지로 일본 방위상과 만나 한반도 비핵화 의지를 재확인했다. 양국은 소통을 강화하고 역내 평화 안정을 위해 협력하기로 했다.
안 장관은 30일 일본 요코스카에서 고이즈미 방위상과 회담을 진행했다. 이번 회담은 지난해 9월 나카타니 겐 당시 일본 방위상의 방한에 대한 화답 차원에서 이뤄졌다. 우리 국방부 장관이 일본을 방문한 건 1년 6개월만이다.
안 장관은 모두발언에서 “오늘 회담이 한·일 관계 발전에서 진일보하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다. 또 일본이 중의원 선거 중이라는 점을 고려해 “황금 같은 시간을 내준 고이즈미 방위상의 압승을 바란다”고 덕담을 건넸다. 고이즈미 방위상도 “일·한, 일·한·미 방위협력이 어느 때보다 중요해지고 있다”며 “좋은 흐름을 이어 양국 방위 당국 간에 더욱 심화시키고자 한다”고 화답했다.
두 장관은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인했다. 또 한·일, 한·미·일 공조를 지속해 나가기로 합의했다. 아울러 한·일 국방교류협력을 안정적으로 추진해 나가기 위해 상호 방문과 국방장관 회담을 연례화하기로 했다.
인적‧부대 교류도 활성화하기로 했다. 이를 위해 이번 달에 진행한 대한민국 육군 3사관학교와 일본 육상자위대 간부후보생학교 간 교류 등을 진행했다고 밝혔다. 또 대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 인도주의적 목적의 수색구조훈련(SAREX)을 진행하기로 했다. 이밖에 AI‧무인체계‧우주 등 첨단과학기술 분야 협력을 모색하기 위한 국방 당국 간 논의도 이어갈 계획이다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사