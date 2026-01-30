‘풀타임 활약’ 조규성…미트윌란 유럽클럽대항전 첫 16강 이끌어
덴마크 프로축구 미트윌란에서 활약하는 한국인 공·수 듀오 조규성과 이한범이 구단 사상 첫 유럽 클럽대항전 16강 진출에 힘을 보탰다.
미트윌란은 30일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 최종 8차전 홈 경기에서 디나모 자그레브(크로아티아)를 2대 0으로 제압했다.
조별리그 승점 19점(6승 1무 1패)을 기록한 미트윌란은 승점 21점의 올림피크 리옹(프랑스)과 애스턴 빌라(잉글랜드)에 이어 3위로 16강 티켓을 확보했다. UEFA 2대 클럽대항전인 UEL은 36개 팀이 8개 팀과 한 차례씩 맞붙어 상위 8팀이 16강에 직행하고, 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강에 추가 합류하는 방식으로 진행된다.
승부는 후반에 갈렸다. 다리오 오소리오가 오른쪽에서 올린 크로스를 아랄 심시르가 이어받아 골문을 향해 차올렸고, 이를 상대 수비가 헤더로 걷어냈다. 문전에 있던 조규성이 곧바로 헤더를 시도해 골망을 흔들었지만, UEFA는 상대 수비가 공을 걷어내기 전에 이미 골라인을 넘어간 것으로 판독해 심시르의 득점을 인정했다.
미트윌란은 후반 29분에 터진 백 옌센의 추가골로 승부에 쐐기를 박았다. 이후 후반 34분에 이한범을 투입해 무실점 경기를 완성했다.
미트윌란은 한국 선수 소속 구단 중 유일하게 16강 직행에 성공했다. 오현규의 헹크(벨기에)와 설영우의 즈베즈다(세르비아), 양현준의 셀틱(스코틀랜드)은 각각 9위와 15위, 21위로 16강 PO에 나선다. 황인범의 페예노르트(네덜란드)는 최종 29위로 탈락했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사