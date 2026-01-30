정동영, 직속 ‘고문단’ 출범… “남북 바늘구멍 뚫자”
보수 인사는 없다는 지적도
정동영 통일부 장관이 38명에 달하는 직속 고문기구를 만들었다. 임동원·정세현 전 통일부 장관 등 외교·안보 원로를 비롯해 교수, 전문가, 언론인 등도 포함됐다.
정 장관은 30일 남북회담본부에서 ‘평화통일고문회의’ 출범식을 열고 “고문 여러분을 모시고 꽉 막힌 남북관계에 바늘구멍을 뚫고, 한반도의 평화 공존을 넘어서서 동북아의 평화 공존을 실천, 실현하는 데 귀중한 논의의 장으로 삼고자 한다”고 밝혔다.
평화통일고문회의는 지난 정부 때 만든 통일미래기획위원회를 폐지하는 대신 마련된 통일부 장관 직속 기구다. 장관에게 통일, 대북정책을 조언하는 역할을 맡을 예정이다. 총 38명으로 이뤄졌으며 원로, 전문가, 언론인 등이 포함됐다. 정 장관이 취임 후 ‘사회적 대화’를 강조한 만큼 다양한 분야의 의견을 수렴한다는 취지다.
고문으로는 임동원·정세현·이재정·김연철 등 전직 통일부 장관이 대거 포진했으며 백낙청 서울대 명예교수, 김학준 인천대 이사장, 이현숙 전 대한적십자사 부총재, 권만학 전 경희대 교수 등이 포함됐다. 문재인정부에서 평화군비통제비서관, 평화기획비서관을 지내며 남북 회담을 이끌었던 최종건 전 외교부 차관, 국방부 기획조정실장을 지낸 김정섭 세종연구소 수석연구위원, 국가안보전략연구원장을 역임한 김기정 연세대 명예교수 등도 위촉장을 받았다. 이 밖에 이제훈 한겨레 기자, 장용훈 연합뉴스 기자 등 언론인과 함세웅 신부, 소설가 황석영, 시인 황지우 등 문화계 인사도 포진됐다.
여러 분야의 인사를 섭외했지만, 일각에선 보수 인사가 없다는 우려의 목소리도 나온다. 전직 통일부 관계자는 “박근혜정부 때 통일준비위원회는 진보와 보수를 아우르는 기구였다. 한쪽 목소리만 듣는 건 아쉬운 부분”이라고 말했다.
고문회의는 한반도평화전략자문단을 비롯해 여러 분과로 나눠서 활동할 전망이다. 의장을 맡은 정세현 전 장관은 “바늘구멍이라도 뚫기 위해서 전문가로서, 또는 통일 운동가로서 어떤 일을 하는 게 좋겠는지 아이디어를 꾸준히 개발해내기 위해 몇 개 분과로 쪼개는 게 좋겠다”며 “고문이 아니라 자문역할을 할 수 있는 그런 조직을 운영할 수 있으면 좋겠다”고 말했다.
