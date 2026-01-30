심은경, 한국 배우 첫 일본 키네마 준보 여우주연상
배우 심은경이 한국 배우로는 처음으로 일본 키네마 준보 여우주연상을 수상한다.
배급사 엣나인필름은 영화 ‘여행과 나날’의 주연을 맡은 심은경이 제99회 키네마 준보 베스트10 여우주연상 수상자로 선정됐다고 10일 밝혔다.
키네마 준보는 1919년 창간된 일본 영화 전문지다. 해마다 최고의 영화 10편을 발표하며 배우상 등을 수여하는데, 일본 아카데미상 등과 더불어 일본서 가장 권위 있는 영화상 가운데 하나로 꼽힌다.
심은경은 “이 작품과 기적적으로 만난 것만으로도 행복한데 훌륭한 상까지 받아 감사하다”며 “영화를 통해 보는 미야케 쇼 감독의 세계관에 전 세계 관객들도 매료될 것으로 생각한다”고 소감을 밝혔다.
여행과 나날은 일본 영화 베스트 10 1위에 오르는 영예를 안았다. 이 작품은 심은경이 연기한 슬럼프에 빠진 각본가 ‘이’가 눈 덮인 작은 마을로 떠나며 겪는 이야기를 담았다. 시상식은 다음 달 19일 열릴 예정이다.
