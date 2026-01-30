인천대학교발전기금, ‘지속성장위원회’ 공식 출범
인천대학교발전기금이 이인재 인천대학교 총장의 주도로 중·장기적 지속성장을 위한 공식자문기구를 출범시키며 발전기금 운영 체계의 고도화에 나섰다.
30일 인천대에 따르면 인천대학교발전기금은 지난 29일 오크우드 프리미어 인천에서 ‘발전기금 지속성장위원회’ 출범식 및 비전 선포식을 열고 발전기금의 지속가능한 성장 전략을 본격 추진하겠다고 발표했다.
지속성장위원회는 이사회 직속 비상설 자문기구로 ▲발전기금 중·장기 지속성장 전략 자문 ▲고액 잠재기부자 발굴을 위한 기업·동문·지역사회 네트워크 연계 ▲기부문화 확산 및 브랜딩 전략 제안 ▲주요 모금 캠페인과 기부자 예우 정책 자문 등을 수행하게 된다.
지속성장위원회 출범은 이 총장이 강조해 온 ‘대학의 장기 경쟁력은 안정적인 재원 기반에서 출발한다’는 기조를 제도화한 조치다. 이에 발전기금을 단순한 재원 조성 수단을 넘어 대학과 지역을 잇는 전략 플랫폼으로 확장했다는 평가가 나온다.
지속성장위원회는 외부 전문가와 지역사회 리더들의 자문을 통해 모금 전략의 전문성과 실행력을 강화하고 실질적인 기부 확대가 가능한 구조를 구축하는 데 주력할 예정이다. 행사 1부에서는 위원회 출범 선언과 위촉장 수여식이 진행됐으며, 2부에서는 ‘대학과 지역의 미래를 함께 만드는 동반자’라는 발전기금의 새로운 비전이 공식 발표됐다. 비전은 이 총장이 지속적으로 강조해 온 ‘지역과 함께 성장하는 국립대학’의 역할을 발전기금 운영 전반에 반영한 것이다.
이 총장은 행사에서 “발전기금은 단순한 재정 확보를 넘어 대학과 지역사회가 함께 미래를 설계하는 연결 고리”라며 “지속성장위원회를 중심으로 인천대학교의 장기적 발전을 뒷받침할 안정적인 재원 기반을 구축해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
