LG전자, 사상 최대 매출에도 영업이익↓…전장·공조 이익은 1조 달성

TV 부진·희망퇴직 비용 작용

B2B 등 ‘질적 성장 영역’으로 반등 노린다

서울 여의도 LG 트윈타워. 연합뉴스

LG전자가 지난해 2년 연속 역대 최대 매출 기록을 세웠지만, 미국 관세 압박과 희망퇴직 등 일회성 비용의 영향으로 영업이익은 27% 넘게 감소했다. 분기 실적 역시 TV 사업 부진 등으로 인해 9년 만에 적자를 기록했다. LG전자는 올해 전장과 냉난방공조(HVAC) 등 기업간거래(B2B) 중심으로 체질 개선에 집중, 실적 반등을 노린다는 계획이다.



LG전자는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 2조4784억원으로 전년보다 27.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 매출은 89조2009억원으로 전년 대비 1.7% 증가했고, 순이익은 1조2204억원으로 106.4% 늘었다. 4분기 영업손실은 1090억원으로, 영업이익 1354억원을 기록했던 전년 동기와 비교해 적자 전환했다.



사업부문별로는 HS(생활가전)사업본부가 매출 26조1259억원, 영업이익 1조2793억원을 기록하며 2015년 이후 10년 연속 성장세를 이어갔다. LG전자는 올해 AI 가전 라인업 확대와 신흥시장 공략으로 성장을 이어가겠다고 밝혔다.



VS(전장)사업본부도 10년 연속 성장세를 보였다. 매출액은 11조1357억원, 영업이익은5590억원이다. LG전자 관계자는 “올해 전장 사업은 완성차 기업과 협력을 강화하고 운영 효율화를 통해 안정적 수익성을 확보할 계획”이라며 “SDV(소프트웨어 중심 차량), AIDV(인공지능 중심 차량) 등 미래차 설루션 역량 주도에도 박차를 가할 것”이라고 설명했다.



냉난방 공조를 담당하는 ES(에코 설루션)사업본부는 매출액 9조3230억원, 영업이익 6473억원을 기록하며 성장했다. 향후 AI 데이터센터 냉각 설루션 사업 기회를 확보하고, 차세대 기술인 액체 냉각 설루션의 상용화와 액침 냉각 설루션 개발을 위한 파트너십 확대도 추진할 예정이다.



TV 사업을 맡고 있는 MS(미디어 엔터테인먼트 설루션)사업본부는 매출액 19조4263억원을 기록했지만, 영업손실이 7509억원에 달했다. TV 수요 회복 지연에 시장 경쟁까지 치열해지면서 실적에 영향을 받은 것으로 분석된다. 올해는 유기발광다이오드(OLED)와 더불어 LCD(액정표시장치) TV 분야에서도 마이크로RGB 등 경쟁력 있는 제품으로 라인업을 강화할 예정이다.



LG전자는 현재 힘을 쏟고 있는 B2B(전장, 냉난방공조, 부품솔루션 등)와 Non-HW(webOS, 유지 보수 등), D2C(소비자직접판매)와 같은 질적 성장 영역에서 성과를 내겠다는 방침이다. LG전자의 지난해 B2B 매출액은 전년 대비 3% 늘어난 약 24조1000억원이다. B2B의 양대 축인 VS사업본부와 ES사업본부 합산 영업이익은 첫 1조원을 넘겼다. 제품과 서비스를 결합한 구독 매출액은 직전 연도 대비 29% 늘어 약 2조5000억원에 육박했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



