민주, 충남대전‧전남광주 통합 특별법 발의
더불어민주당이 30일 전남광주통합특별시와 충남대전통합특별시 설치 특별법을 당론 발의했다. 민주당은 국회 행정안전위원회 차원의 심사 과정에서 정부 측과 협의를 거치며 법안 세부 내용을 보완한다는 방침이다.
천준호 민주당 원내운영수석부대표는 이날 국회 의안과에 법안을 제출한 직후 기자들과 만나 “서울·수도권 일극 체제를 극복하고 권역별 성장축을 형성함으로써 실질적인 지방 분권과 지역 재정 자립을 도모, 국가균형발전을 촉진하기 위한 취지로 만들어진 법안”이라고 설명했다. 해당 지역 의원 중심으로 마련한 초안을 당 정책위원회 차원에서 통합·조정해 정리했다고도 덧붙였다.
이들 법안에는 각 통합특별시 설치의 목적과 재정분권, 각종 산업 특례 등의 내용이 광범위하게 담겼다. 민주당은 해당 법안이 아직 완성 단계는 아니라며 추후 조정 가능성을 시사했다. 천 원내수석은 “통합과 조정의 여지가 아직 많이 남아있는 법안이라고 봐 달라”고 말했다.
여당은 가급적 빠른 시일 내에 본격적인 법안 심사에 돌입한다는 계획이다. 천 원내수석은 “설 전에 상임위 차원의 논의가 최대한 이뤄지도록 하는 것이 목표”라고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
