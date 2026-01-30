또르르·뮤즈오디세이, K-뷰티 확산 위한 행사 개최
‘THE 1st Global Beauty Summit 2026’ 열고 앰버서더 5인 선발
㈜또르르와 뮤즈오디세이가 공동 주최한 ‘THE 1st Global Beauty Summit 2026’이 지난 29일 일지아트홀에서 성황리에 개최됐다.
이번 행사는 화장품 및 뷰티 브랜드와 함께 공식 앰버서더와 모델을 선발하는 프리미엄 글로벌 뷰티 행사로, 중소 뷰티 브랜드의 제품 경쟁력 강화와 시장 활성화를 목표로 기획됐다.
행사에는 또르르 화장품의 공식 모델인 김려원이 참가해 K-뷰티의 가치를 상징하는 인물로서 행사 전반의 메시지를 함께 이끌었다.
글로벌 뷰티 브랜드와 행사를 대표하는 공식 앰버서더로는 김이서, 유연서, 김지영, 임리아, 문병헌 총 5인이 선발됐다. 그중 김이서는 그랑프리에 당선되며 앰버서더 중 최고의 영예를 안았다.
이들은 K-뷰티를 대표하는 얼굴로 브랜드 홍보, 캠페인 참여, 콘텐츠 제작, 공식 행사·미디어 활동 등을 수행하며 K-뷰티의 글로벌 가치 확산에 앞장설 예정이다.
이외에도 글로벌 탑 모델상, 심사위원 특별상, 엘리트 탈렌트상, 최고의 뮤즈상, 시그니처 스타상, 광고 스타상, 탑 아이콘 어워즈, 비주얼 퀸상, 럭셔리 뷰티상, 베스트 드레스상 등 다양한 부문의 수상자가 선정됐다.
키즈 부문에서는 주니어 엘리트상, 넥스트 스타상, 프리미어 탈렌트상 수상자가 발표되며 미래 뷰티 인재 발굴의 장이 마련됐다.
특히 이번 행사에는 시니어 모델 전문 에이전시 레드카펫도 참여했다. ‘멋지게 나이 먹자’라는 슬로건 아래 40~60대 시니어 모델들이 드레스 패션쇼 무대를 통해 당당함과 자신감을 표현하며 연령을 초월한 뷰티의 가치를 전했다.
또르르·뮤즈오디세이 관계자는 “THE 1st Global Beauty Summit 2026은 중소 뷰티 브랜드의 경쟁력을 높이고 K-뷰티의 글로벌 가치를 확산하기 위해 기획된 행사”라며 “공식 앰버서더와 모델들이 브랜드와 함께 성장하며 K-뷰티 시장 활성화에 기여할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
한편, 이번 행사는 압구정·드림성형외과(대표원장 송홍식), 김완호정형외과(대표원장 김완호), 코코이비인후과(대표원장 박민규), ㈜다원(대표 정정남), ㈜올팩코리아·해피락(대표 박정숙), DAY·UV(대표 김려원), 리틀뮤즈TV, 뮤즈오디세이(대표 황지효), ㈜또르르(대표 윤길영), 레드카펫 에이전시(대표 이은구), 블루원(대표 김종대)의 후원으로 진행됐다.
