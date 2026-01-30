‘종묘 논란 반격?’ 서울시 “태릉CC 13%, 세계유산지구 중첩”
서울시가 정부의 1·29 주택 공급 대책 주요 사업 대상지인 서울 노원구 태릉CC에 대해 부지 중 일부가 ‘역사문화환경보존지역’과 겹친다고 주장했다.
서울시는 30일 태릉CC 사업 대상지 중 약 13%가 유네스코 세계문화유산인 태릉·강릉의 역사문화환경보존지역과 중첩되는 것으로 추정된다고 밝혔다.
역사문화환경보존지역은 문화유산법에 따라 문화재의 경관과 가치를 보호하기 위해 문화재 주변 일정 구역을 지정해 건물 건축이나 개발 행위를 제한하는 구역을 말한다. 서울시 내에선 유산 외곽 경계로부터 100m 이내가 기준이다.
서울시가 이날 참고 자료를 통해 태릉·강릉 역사문화환경보존지역을 꺼내든 이유는 해당 지역이 태릉·강릉 세계유산지구 범위와 거의 유사하게 설정돼 있기 때문이다.
세계유산지구에 일부라도 포함되거나 접하는 개발사업은 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법에 따라 면적 비율과 관계없이 세계유산영향평가(HIA)를 의무적으로 받아야 한다.
서울시 관계자는 “태릉CC 사업은 과거에도 HIA가 진행된 바 있다. 향후 추진 과정에서도 관련 법령에 따라 평가 진행이 필요하다”고 말했다. 사업지 인근에 세계문화유산이 있는 만큼 임의적인 건설 강행 추진이 어렵고, 개발 실효성도 크지 않다는 취지로 읽힌다.
그러면서 서울시는 세운4구역은 태릉CC와는 다르다고 각을 세웠다. 시는 세운4구역은 종묘 세계유산지구 밖에 위치해 세계유산 특별법상 HIA 의무 대상이 아님을 분명히 했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
