시사 전체기사

‘종묘 논란 반격?’ 서울시 “태릉CC 13%, 세계유산지구 중첩”

입력:2026-01-30 15:35
수정:2026-01-30 15:39
공유하기
글자 크기 조정
세계문화유산인 태릉과 강릉, 그리고 정부가 주택 공급 사업지로 발표한 태릉CC 부지. 서울시 제공

서울시가 정부의 1·29 주택 공급 대책 주요 사업 대상지인 서울 노원구 태릉CC에 대해 부지 중 일부가 ‘역사문화환경보존지역’과 겹친다고 주장했다.

서울시는 30일 태릉CC 사업 대상지 중 약 13%가 유네스코 세계문화유산인 태릉·강릉의 역사문화환경보존지역과 중첩되는 것으로 추정된다고 밝혔다.

역사문화환경보존지역은 문화유산법에 따라 문화재의 경관과 가치를 보호하기 위해 문화재 주변 일정 구역을 지정해 건물 건축이나 개발 행위를 제한하는 구역을 말한다. 서울시 내에선 유산 외곽 경계로부터 100m 이내가 기준이다.

서울시가 이날 참고 자료를 통해 태릉·강릉 역사문화환경보존지역을 꺼내든 이유는 해당 지역이 태릉·강릉 세계유산지구 범위와 거의 유사하게 설정돼 있기 때문이다.

세계유산지구에 일부라도 포함되거나 접하는 개발사업은 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법에 따라 면적 비율과 관계없이 세계유산영향평가(HIA)를 의무적으로 받아야 한다.

서울시 관계자는 “태릉CC 사업은 과거에도 HIA가 진행된 바 있다. 향후 추진 과정에서도 관련 법령에 따라 평가 진행이 필요하다”고 말했다. 사업지 인근에 세계문화유산이 있는 만큼 임의적인 건설 강행 추진이 어렵고, 개발 실효성도 크지 않다는 취지로 읽힌다.

그러면서 서울시는 세운4구역은 태릉CC와는 다르다고 각을 세웠다. 시는 세운4구역은 종묘 세계유산지구 밖에 위치해 세계유산 특별법상 HIA 의무 대상이 아님을 분명히 했다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
황인호 기자
사회부
황인호 기자
191
국민일보 황인호 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
민주당-혁신당 합당에 중도층 10명 중 4명 “부정적”
이창용 “환율 1480원까지 뛴 이유, 정말 모르겠다”
“40배 수익, 놀라울 따름”… 전원주 주식투자 재조명
스타벅스 가습기 화재 우려에…자발적리콜 선제 조치
“한국인 건들면 패가망신” X에 올린 이 대통령의 경고
文정부 때 추진했던 용산·과천·태릉 ‘재도전’… 리스크는 여전
“학폭 인정 못해”… 키움 박준현 행정 소송 제기
일반인 예능 발목 잡는 사생활 논란… ‘검증 부실’ 도마 위
국민일보 신문구독