“강남 결혼식엔 축의금 얼마?” 평균 식대 9만원대 첫 진입
지난해 서울 강남 지역 결혼식장의 평균 식대가 9만원대에 진입했다.
한국소비자원이 30일 발표한 ‘2025년 12월 결혼서비스 가격 동향 조사 결과’에 따르면 서울 강남 지역의 결혼식 비용은 평균 3599만원으로 10월보다 2.8% 상승하며 지난 4월 조사 이후 최고치를 경신했다.
결혼식 비용은 결혼식장과 스튜디오 촬영, 드레스, 메이크업 등 결혼식에서 통상하는 패키지 상품을 합산한 값이다.
특히 강남 지역의 1인당 평균 식대는 지난 10월 8만8000원에서 12월 9만원으로 2.3% 오르며 9만원대에 처음으로 진입했다.
상위 10% 고가 예식장의 식대가 18.3% 상승하며 전체 중간 가격을 끌어올린 결과라고 소비자원은 설명했다.
반면 전국 결혼식장의 비용은 전체적으로 안정세를 보였다. 같은 조사에서 14개 지역의 결혼 서비스 전체 비용 평균은 2091만원으로 집계됐다. 이는 지난해 10월 2086만원에서 0.2% 상승한 것으로 최근 3개월간 큰 변동이 없었다.
특히 경상도 지역의 결혼식 비용은 가장 낮은 1228만원으로 강남권의 3분의 1 수준이다. 대전과 광주 지역은 일부 예식장의 할인 정책 영향으로 10월 대비 비용이 각각 4.4% 줄면서 감소세가 가장 컸다.
소비자원 관계자는 “결혼서비스 비용은 지역과 업체별로 차이가 매우 크고 옵션에 따른 추가 비용 발생 가능성이 높다”며 “계약 전 ‘참가격’ 누리집의 예상 견적 조회 기능을 통해 세부 품목별 가격을 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
