‘미드나잇 워커스’ 29일 스팀 얼리 액세스 출시
위메이드맥스의 신작 ‘미드나잇 워커스’가 29일부터 스팀 얼리 액세스(앞서 해보기)를 시작했다.
PvP와 PvE 요소를 결합한 익스트랙션 장르 게임 미드나잇 워커스는 원웨이티켓스튜디오가 처음으로 내놓는 작품이다. 멀티플렉스 빌딩에 갇힌 유저들은 좀비 상대로 생존과 탈출을 시도해야 하는 동시에다른 유저들과 자원 쟁탈전도 치러야 한다.
얼리 액세스 버전엔 앞서 진행된 글로벌 플레이 테스트를 통해 수렴한 이용자 피드백을 반영했다. 클래스 전반의 밸런스를 조정하고 좀비 AI를 개선했다. 좀비 컨테이너 추가, 핑 시스템 및 팀 보이스 채팅 도입 등 전투와 UI/UX, 커뮤니케이션 영역 전반도 강화했다.
원웨이티켓스튜디오 송광호 대표는 “얼리 액세스는 플레이어들과 함께 게임을 완성해 나가는 과정의 본격적인 시작”이라며 “미드나잇 워커스가 장기적으로 사랑받는 타이틀이 되도록 다양한 의견을 적극 반영해 더 완성도 높은 게임을 만들겠다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
