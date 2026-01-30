“생계비 대출도 막혔다” 홈플러스 직원들 긴급운영자금대출 호소
홈플러스는 직원대의기구인 한마음협의회가 금융위원회를 방문해 유동성 위기 극복을 위한 긴급운영자금대출(DIP)을 호소하는 탄원서를 제출했다고 30일 밝혔다.
한마음협의회는 이날 금융위원회에 제출한 탄원서에서 “1월 급여가 지급되지 않아 직원들은 생활비, 공과금, 자녀학원비를 내지 못하고 있으며, 대출을 받으려 해도 건강보험료 미납으로 대출조차 되지 않아 생계 유지가 불가능한 상황”이라고 호소했다.
협의회는 또 “직원들 대부분이 현재 회사가 직면한 위기의 현실을 인식하고 있으며 이를 극복하기 위한 구조혁신 과정이 순탄치 않을 것이라는 점도 알고 있다”고 전했다. 협의회는 또 “그렇다고 지난 29년간 직원들의 땀과 노력으로 성장시킨 홈플러스를 이대로 포기할 수 없다”고 의지를 밝혔다.
홈플러스는 DIP로 3000억원 규모의 외부 자금을 수혈해야 한다고 호소해 왔다. 현재 홈플러스 주주사인 MBK파트너스는 DIP 대출 1000억원을 약속했지만, 홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 정책금융기관인 산업은행에 각각 1000억원의 DIP 대출 부담을 요구하고 있다.
홈플러스는 지난 27일 본사 차장급 이상 희망퇴직과 인력의 점포 전환배치까지 단행하며 전방위적인 생존책 마련에도 나선 상태다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
