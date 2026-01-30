“생계비 대출도 막혔다” 홈플러스 직원들 긴급운영자금대출 호소

홈플러스 직원대의기구인 한마음협의회 관계자들이 30일 서울 종로구 금융위원회 앞에서 홈플러스의 유동성 위기 극복을 위한 긴급운영자금대출을 호소하는 탄원서를 들고 있다. 연합뉴스

홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 정책금융기관인 산업은행에 각각 1000억원의 DIP 대출 부담을 요구하고 있다.

홈플러스는 지난 27일 본사 차장급 이상 희망퇴직과 인력의 점포 전환배치까지 단행하며 전방위적인 생존책 마련에도 나선 상태다.