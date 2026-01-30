말 아낀 로저스 쿠팡 대표, 3차 요구 끝에 경찰 출석
쿠팡 개인정보 유출 사태를 셀프(자체) 조사하고 그 과정에서 증거를 인멸한 혐의를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 30일 경찰에 출석했다. 경찰은 쿠팡이 개인정보 유출 규모를 셀프 조사한 경위와 그 과정에서 증거인멸, 허위·축소 발표 등이 있었는지를 집중 조사할 것으로 보인다.
서울경찰청 쿠팡 수사 종합TF는 이날 공무집행방해 등의 혐의를 받는 로저스 대표를 피의자 신분으로 소환했다. 로저스 대표는 경찰청에 출석하며 취재진에게 “쿠팡은 현재 이뤄지는 정부 조사에 성실하게 협조해 왔고 앞으로도 그럴 것이다. 경찰 수사에 성실히 임하겠다”고 말했다. 이날 출석은 경찰이 소환조사를 세 차례 통보한 끝에 이뤄졌다.
로저스 대표는 ‘정보 유출 3000건의 근거는 무엇인가’ ‘증거인멸 혐의 인정하나’ ‘국정원 지시를 받았다는 말은 위증인가’ 등 취재진 질문에는 답하지 않았다. 지난달 31일 국회에서 열린 쿠팡 청문회에서 상임위 의원들의 지적에 책상을 손가락으로 두드리거나 “그만합시다(Enough)”며 격앙된 반응을 보였던 것과는 대비되는 모습이었다.
로저스 대표는 지난해 11월 대규모 개인정보 유출 사태로 촉발된 쿠팡 논란의 중심에 선 인물이다. 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 지난달 25일 경찰과 협의 없이 자체 조사 결과를 기습 발표하며 논란을 키웠다. 이른바 셀프조사 과정에선 범죄에 사용된 장비를 포렌식 해 증거를 인멸했다는 의혹도 제기됐다. 해당 경위를 묻는 국회 청문회에선 국정원 지시로 개인정보 유출 용의자를 만났다는 취지의 발언을 해 위증 논란도 더해졌다.
경찰은 쿠팡이 셀프조사한 경위와 조사 결과를 허위·축소 발표했다는 의혹을 집중추궁할 계획이다. 쿠팡은 자체 조사 결과에선 전직 직원이 유출한 개인정보는 약 3300만건에 달하지만 범행에 사용된 장비에 저장된 규모는 3000명에 불과하다고 주장했다. 지난해 11월 쿠팡이 발표한 무단 유출된 개인정보 약 3370만건에서 0.009% 규모로 축소된 것이다. 반면 경찰과 개인정보보호위원회 등은 유출된 개인정보가 3000만건이 넘는 것으로 파악하고 있다.
로저스 대표는 개인정보 유출 증거를 인멸한 의혹도 받는다. 개인정보를 유출한 중국 국적의 전직 직원에게서 ‘범행에 사용된 노트북을 하천에 버렸다’는 진술서를 받고 이를 회수한 뒤 자체 포렌식을 진행해 증거를 인멸했다는 의혹이다. 쿠팡은 국가정보원(국정원) 요청을 받아 유출자를 만났다고 국회 청문회에서 증언했는데, 국정원은 사실이 아니라고 반박했다. 국회 과학기술방송통신위원회는 로저스 대표를 위증 혐의로 고발 조치했다.
한편 안전한 쿠팡 만들기 공동행동 등 노동·시민단체는 이날 오전 송파구 쿠팡 본사 앞에서 시위를 열고 개인정보 유출과 산업재해 은폐 의혹 등에 대한 경영 책임자의 사과를 요구했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
