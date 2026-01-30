선거법 등 위반 혐의 민주당 안도걸 의원 1심 무죄
총선 앞두고 전화홍보방 운영 혐의
재판부 “검사 입증 충분하지 않아”
2024년 4·10 총선을 앞두고 불법 전화홍보방을 운영한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 더불어민주당 안도걸 국회의원(광주 동남을)이 1심에서 무죄를 선고받았다.
광주지법 형사12부(재판장 박재성)는 30일 공직선거법·정치자금법·개인정보보호법 위반 등 혐의로 기소된 안 의원에 대해 모두 무죄를 선고했다.
안 의원과 함께 기소된 친척 A씨에게는 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐다.
안 의원은 22대 국회의원 선거를 앞둔 2023년 12월부터 약 3개월 동안 민주당 당내 경선을 치르면서 A씨 등과 공모해 전남 화순군 모처에 전화홍보방을 차려놓고 지지 호소 문자메시지 5만1346건을 발송하는 등 불법 선거운동을 한 혐의로 기소됐다.
안 의원은 문자메시지 발송 등을 담당한 10명에게 2554만원을 대가로 지급하고, ‘안도걸 경제연구소’ 운영비 등 명목으로 사촌동생이 운영하는 법인의 자금 4300만원 상당을 정치자금으로 수수한 혐의도 받았다.
재판부는 “안 의원에 대한 공직선거법 위반, 정치자금법 위반, 개인정보보호법 위반 혐의 모두 무죄로 판단한다”며 “안 의원이 문자 발송 등 본인 선거 운동에 대한 A씨의 행위를 인식하고 용인했다고 볼 수 있지만, 선거법상 금지된 방법으로 문자를 보냈다거나 직원들을 채용하는 것을 인식했다고 보기에는 검사의 입증이 충분하지 않다”고 판시했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
