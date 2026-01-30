SPC, 상미당홀딩스 출범…글로벌 사업 가속
지주사 전환 후 미국 중심 글로벌 사업 확대
SPC그룹이 상미당홀딩스 출범으로 지주회사 체제로 전환하고 글로벌 사업 확대에 속도를 내고 있다.
파리바게뜨는 미국 시장에서 브랜드 마케팅과 사업 확장을 병행하며 성장세를 이어가고 있다. 뉴욕 록펠러센터 크리스마스 트리 점등식 참여, 타임스스퀘어 전광판 광고 등 연말 시즌 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 강화했다.
이 같은 성과를 바탕으로 파리바게뜨는 미국 경제전문지 ‘앙트러프러너’가 발표한 ‘2026 프랜차이즈 500’에서 종합 29위, 베이커리 카페 부문 1위를 기록했다. 전년 대비 13계단 상승하며 톱30에 진입했고, 국내 브랜드로는 유일하게 이름을 올렸다.
사업 확장도 가속화하고 있다. 현재 북미에 285개 매장을 운영 중이며, 올해 150개 이상을 추가 출점해 400개 이상으로 확대할 계획이다. 텍사스에는 대형 제빵공장 건설을 진행하며 생산·물류 인프라도 강화하고 있다.
케이터링 사업은 신성장동력으로 부상했다. 온라인 주문 플랫폼 도입과 현지화 메뉴 전략을 통해 2025년 미국 케이터링 매출은 전년 대비 약 30% 성장했다.
파리바게뜨 관계자는 “브랜드 경쟁력과 신사업 성과를 기반으로 글로벌 시장에서 성장 기반을 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사