인구 줄어드는데… 日 경제활동 사상 첫 7000만명 돌파
日총무성 2025년 노동력 조사
일본에서 노동시장(경제활동) 인구가 사상 처음으로 연평균 7000만명을 넘어섰다.
니혼게이자이(닛케이)신문에 따르면 일본 총무성이 30일 발표한 2025년 노동력 조사 추계에서 취업자와 실업자를 합산한 노동시장 인구는 연평균 7004만명으로 전년 대비 47만명 증가했다.
일본에서 생산가능인구는 통상 15~64세로 감소세에 있지만 경제활동 인구는 오히려 늘어난 것이다. 닛케이는 “파트타임이나 아르바이트 등 단시간 노동자가 증가해 1인당 취업 시간은 줄어들고 있다”며 “경제의 공급력을 끌어올리기에는 여전히 역부족”이라고 짚었다.
경제활동 인구의 증가는 노인과 여성 취업자가 늘어난 영향으로 분석된다. 64세 이하 남성은 3250만명으로 전년도와 동일한 수준이었지만 여성 노동자는 1.4%, 65세 이상 노동자(성별 무관)는 1.5% 증가한 것으로 나타났다.
호시노 타쿠야 다이이치생명경제연구소 연구원은 닛케이에 “인구 감소의 영향으로 2030년대는 (노동시장 인구도) 감소세로 전환될 가능성이 크다”고 말했다.
