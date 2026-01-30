여성은 속옷 탈의 없이, 아기는 두 엄지로…심폐소생술 개정
국내 심폐소생술 지침이 5년 만에 개정됐다. 여성 심정지 환자에 대해서는 속옷을 벗기지 않고 자동심장충격기(AED) 패드를 부착하도록 했고, 만 1세 미만 영아의 심폐소생술 방법은 단순화했다.
질병관리청과 대한심폐소생협회는 29일 이러한 내용을 담은 2025 개정 한국 심폐소생술 가이드라인을 발표했다. 이번 개정은 2020년 가이드라인 이후 국내외 최신 연구 결과와 국제 합의 내용, 16개 전문 학회의 의견을 반영해 마련됐다.
개정 지침은 AED 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 기본소생술 분야에서는 구급상황요원이 신고자에게 AED 사용을 지도하는 내용이 제안됐다.
특히 여성 심정지 환자의 경우 신체 노출에 대한 부담으로 충격기 사용률이 낮다는 점을 고려해 속옷을 완전히 제거하지 않고도 패드를 부착할 수 있도록 했다.
새로운 지침은 여성 심정지 환자의 속옷(브래지어)을 제거하지 않고 옆으로 젖힌 뒤 가슴 조직을 피해 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 옆구리 쪽에 패드를 부착하라고 권고했다.
지침 개정에 참여한 이창희 남서울대학교 교수는 “실험 결과 속옷을 탈의하지 않아도 패드를 붙이는 위치나 전기 충격의 영향은 크게 달라지지 않은 것으로 나타났다”고 설명했다.
영아 심폐소생술 지침도 달라졌다. 만 1세 미만 영아의 경우 기존에는 구조자 수에 따라 압박 방법이 달랐지만, 앞으로는 인원과 관계없이 영아를 양손으로 감싸 두 엄지로 가슴을 압박하는 방법을 사용하도록 통일했다. 질병청은 이 방식이 압박 깊이와 힘을 일정하게 유지할 수 있고, 구조자의 피로도도 줄일 수 있다고 설명했다.
기도에 이물질이 들어가 폐쇄된 영아에 대해서는 복부 압박 대신 등 두드리기와 함께 한 손 손꿈치로 가슴을 압박하는 방법이 새롭게 권고됐다. 내부 장기 손상 위험을 줄이기 위한 조치다. 이번 개정판에서는 기존의 등 두드리기(5회), 복부 밀어내기(5회)에 더해 한 손 손꿈치(손바닥과 손목 사이) 압박법을 시행할 것이 권고됐다.
임승관 질병청장은 “이번 개정을 통해 일반인 심폐소생술 시행이 확대되고 심장정지 환자 생존율이 향상되기를 기대한다”며 “개정 사항을 유관기관과 국민에 적극 알리고 심폐소생술 교육 자료와 현장에 충실히 반영되도록 하겠다”고 말했다.
개정 가이드라인은 질병청 홈페이지(https://www.kdca.go.kr)에서 확인할 수 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사