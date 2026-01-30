“삼성전자 23만원, SK하이닉스 130만원 갑니다”
삼성증권이 삼성전자의 목표 주가를 23만원으로, SK하이닉스를 130만원으로 상향한다고 30일 밝혔다. 지난 27일 20만원과 95만원으로 올렸는데 사흘 만에 재차 높여 잡은 것이다.
이종욱 삼성증권 연구원은 삼성전자의 올해 영업이익을 161조원으로 추정하며 “자기자본이익률(ROE)이 26%까지 상승할 것”이라고 예상했다. 이 회사 주가를 깎아 먹던 고대역폭 메모리(HBM) 사업 부진 문제가 해소되고 있고 경쟁사와 D램 이익률 격차도 줄어든다는 전망이다. 메모리 반도체 사이클의 정점이 아직 오지 않아 이익이 더 커질 것으로 보이는데 이런 호재가 주가에 반영돼 있지 않다는 것이다.
SK하이닉스의 경우 올해 135조원의 영업이익을 낼 것으로 보인다. 이 연구원은 지난해 4분기 영업이익이 19조2000억원을 기록해 증권가 추정치를 11%나 웃돈 점을 지목하며 “D램 이익률이 크게 개선되고 있다”고 짚었다. 그는 이 회사가 최근 실적 발표에서 14조3000억원 규모의 주주 환원 패키지를 발표한 점에 주목하며 “올해 말 기준 주주 환원에 쓸 수 있는 재원은 29조원이나 된다. 주주 환원 정책이 더 확장될 것”이라고 말했다.
삼성전자의 29일 종가는 16만700원, SK하이닉스는 86만1000원이다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
