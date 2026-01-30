시사 전체기사

“좋은 정치 했으면” 이해찬 빈소서 손 맞잡은 장동혁·정청래

입력:2026-01-30 13:13
수정:2026-01-30 13:46
정청래 더불어민주당 대표가 30일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마친 장동혁 국민의힘 대표를 배웅하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표와 정청래 더불어민주당 대표가 30일 이해찬 전 국무총리 빈소에서 만나 “(이 전 총리의) 뜻을 받들어 좀 더 나은 좋은 정치를 했으면 한다”는 데 뜻을 모았다.

정 대표는 이날 서울대병원 장례식장에 마련된 빈소를 찾은 장 대표 등 국민의힘 지도부를 상주 자리에서 맞았다.

정 대표는 조문을 마친 장 대표를 접객실로 안내하며 “몸은 좀 괜찮으냐. 살이 좀 빠졌다. 몇 킬로그램(㎏)이나 빠졌느냐”고 물었다.

이에 장 대표는 “(건강이) 많이 좋아졌다”면서도 “전당대회 마치고 9㎏, 이번에 4㎏ (빠졌는데) 회복이 안 된다”고 답했다.

두 대표는 고인의 뜻을 이어 좋은 정치를 하자는 데에도 뜻을 모았다.

정 대표가 먼저 장 대표에게 “빨리 건강을 회복하시고 (이 전) 총리님의 뜻을 받들어 좋은 정치를 했으면 한다”고 말했고 장 대표는 “(고인의) 뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은, 좋은 정치를 했으면 한다”고 화답했다.

정 대표는 “후배들이 (뜻을) 받들어야 한다”고 덧붙였다.

정 대표는 빈소를 떠나는 장 대표와 국민의힘 지도부를 문 앞까지 배웅하는 모습도 보였다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

