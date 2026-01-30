조국 조국혁신당 대표가 30일 더불어민주당과의의 합당 관련 ‘밀약’을 의심하는 일부 여권인사들의 추측에 대해 근거가 없다며 유감을 표시한 서왕진 혁신당 원내대표의 글을 자신의 페이스북에 인용했다. ‘동지를 향한 예의 없는 상상력은 단합이 아니라 분열의 씨앗이 될 뿐’이라는 서 원내대표의 의견에 공감하고 당 안팎에서 불거지는 각종 논란을 차단하기 위한 것으로 보인다.
서 원내대표는 페이스북 글에서 “근거 없는 밀약설로 우당(友黨)의 대표를 모욕하지 말라”면서 “조국 대표를 비롯한 당의 구성원 그 누구도 민주당과 합당에 관한 실무 논의를 진행한 바 없다”고 전했다.
이어 “그런데도 여권 인사들이 사적 대화에서조차 근거 없는 밀약설을 제기하며 타격 소재를 궁리하는 모습에 강한 유감을 표한다”면서 “우당을 정치공학적으로 활용하지 말고 최소한의 예의를 갖춰 달라. 밀실의 계산이 아니라 광장의 원칙을 따르겠다”고 적었다.
앞서 뉴시스는 29일 민주당 출신의 한 국무위원이 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 한 의원에게 ‘밀약? 타격 소재, 밀약 여부 밝혀야’, ‘당명 변경·나눠 먹기 불가’라는 메시지를 텔레그램으로 보내는 장면을 찍어 보도했다.
앞서 혁신당 황운하 의원의 발언으로 논란이 됐다.
황 의원은 29일 오전 BBS 라디오 인터뷰에서 합당할 경우 지도부 구성 등과 관련한 질문에 사견을 전제로 “조국 대표가 공동 대표를 하면 좋겠다는 개인적인 생각을 하고 있다”고 답했다.
황 의원은 “우리가 민주당에 갈 테니 받아달라는 것이 아니고 민주당이 제안한 것”이라면서 “합당한 예우와 존중은 당연히 있어야 한다. (당헌과 강령에) 조국혁신당 고유의 정체성이 담겨야 한다는 게 당의 공식 입장”이라고 강조했다.
이에 혁신당은 언론 공지를 통해 “혁신당 최고위는 오늘 아침 (황 의원의 발언 관련) 문제에 대해 논의했으며 매우 부적절한 발언이라고 지적했다”며 “조국 대표 역시 이에 대해 강한 경고를 했다”고 전했다.
논란이 커지자 민주당에서는 비판과 우려의 목소리가 나오고 있다.
강득구 민주당 최고위원은 30일 자신의 페이스북에 “(이해찬 전 국무총리 별세를 추모하는 기간에) 조국혁신당의 이번 행보들은 납득하기 어렵다”면서 “조국혁신당에서 먼저 여러 이야기가 나오고, 각종 조건들이 회자되면서 많은 당원들로부터 항의와 우려의 목소리가 전달되고 있어 아쉽고 안타깝다”고 전했다.
이어 “지금은 고인을 추모하고, 예를 지켜야 할 시간”이라며 “각별한 자제를 정중히 요청드린다”고 당부했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“근거 없는 밀약설로 모욕 말라” 페북글 인용한 조국
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사