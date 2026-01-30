트럼프 “쿠바와 석유 거래한 국가에 관세 부과”
FT “쿠바 잔여 석유량 15~20일치”
도널드 트럼프 미국 대통령이 쿠바와 석유를 거래하는 국가에 대해 관세를 부과하는 행정명령에 서명했다.
로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 서명한 행정명령에서 “쿠바 정부의 정책과 관행, 행동은 미국의 국가 안보와 외교 정책에 대해 비정상적이고 특별한 위협을 구성한다”며 이와 관련한 국가 비상사태를 선포했다.
트럼프 대통령은 그러면서 “쿠바가 러시아와 중국, 이란, 하마스, (레바논 무장정파) 헤즈볼라를 포함한 수많은 적대국, 초국가적 테러 단체, 미국에 적대적인 악의적 행위자들과 결탁하고 지원을 제공해왔다”고 주장했다.
트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 서명한 행정명령에 따라 미국 정부는 쿠바에 석유를 직·간접적으로 판매하거나 다른 방식으로 제공하는 국가의 미국산 수출품에 대해 관세를 부과할 수 있다.
파이낸셜타임스(FT)는 이날 데이터 분석 기업 케플러 원유 에널리스트들이 연초 멕시코에서 들여온 원유량을 토대로 산출한 쿠바의 원유 재고량을 15~20일 분량으로 추산했다.
미국 텍사스대 석유 전문가인 호르헤 피뇬은 “쿠바가 향후 수주 안에 추가로 석유를 수급받지 못하면 중대한 위기에 처할 것”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사