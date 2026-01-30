SK하이닉스, 8년만에 신용등급 ‘AA+’로 상향

8년 만에 AA→AA+

주가는 첫 90만원 돌파

SK하이닉스가 양산체제를 구축한 HBM4. SK하이닉스 제공

SK하이닉스는 국내 3대 신용평가사 중 하나인 한국기업평가가 자사 기업 신용등급을 기존 ‘AA(긍정적)’에서 ‘AA+(안정적)’로 한 단계 상향했다고 30일 발표했다. 한국기업평가가 SK하이닉스 신용등급을 상향 조정한 것은 2018년 이후 8년 만이다.



한국기업평가는 “글로벌 하이퍼스케일러 주도의 강력한 AI 서버 투자 수요가 지속되는 가운데, 업계 최고의 기술경쟁력을 바탕으로 빠르게 확대되는 HBM 시장을 선점하며 높은 수준의 마진을 향유하고 있다”고 등급 상향 이유를 밝혔다. 이어 “HBM 주요 고객과의 연간 단위 계약에 기반한 선판매-후생산 사업구조가 실적 변동성을 완화하는 요인으로 작용하고 있다”고 밝혔다.



개선된 현금창출력을 바탕으로 재무안정성도 크게 제고됐다고 봤다. 한국기업평가는 “우수한 영업실적에 힘입어 현금흐름이 대폭 개선됐다”며 “창출된 현금흐름의 상당 부분을 재무완충력 확보에 활용하면서 2023년말 23조6000억원에 이르던 순차입금이 2024년말 11조3000억원으로 크게 감소했고, 2025년말 잠정실적 기준 12조7000억원 규모의 순현금 상태로 전환됐다”고 설명했다.



지난 28일 공개된 SK하이닉스의 작년 4분기 매출과 영업이익은 각각 32조8267억원, 19조1696억원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 같은 기간 영업이익률은 58%를 달성하며 54%의 대만 TSMC도 추월했다. 지난해 연간 매출은 97조1000억원, 영업이익은 47조2000억으로 역시 사상 최대 실적을 달성했다.



SK하이닉스는 29일 실적발표 콘퍼런스콜에서 “HBM4에서도 고객사와 인프라 파트너사들의 SK하이닉스 제품 선호도와 기대 수준이 높고 당사 제품 최우선으로 요구하는 상황”이라며 "HBM4 역시 HBM3(4세대)나 HBM3E(5세대)와 마찬가지로 압도적 시장 점유율을 목표로 한다“고 말했다.



업계에 따르면 엔비디아는 올해 차세대 AI 플랫폼인 베라 루빈 등에 사용할 HBM4 물량 중 약 3분의 2를 SK하이닉스에 배정한 것으로 알려졌다. 이날 SK하이닉스 주가는 장 초반 전 거래일 대비 6.50% 오른 91만7000원에 거래되며 사상 처음으로 90만 원대를 돌파했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ SK하이닉스는 국내 3대 신용평가사 중 하나인 한국기업평가가 자사 기업 신용등급을 기존 ‘AA(긍정적)’에서 ‘AA+(안정적)’로 한 단계 상향했다고 30일 발표했다. 한국기업평가가 SK하이닉스 신용등급을 상향 조정한 것은 2018년 이후 8년 만이다.한국기업평가는 “글로벌 하이퍼스케일러 주도의 강력한 AI 서버 투자 수요가 지속되는 가운데, 업계 최고의 기술경쟁력을 바탕으로 빠르게 확대되는 HBM 시장을 선점하며 높은 수준의 마진을 향유하고 있다”고 등급 상향 이유를 밝혔다. 이어 “HBM 주요 고객과의 연간 단위 계약에 기반한 선판매-후생산 사업구조가 실적 변동성을 완화하는 요인으로 작용하고 있다”고 밝혔다.개선된 현금창출력을 바탕으로 재무안정성도 크게 제고됐다고 봤다. 한국기업평가는 “우수한 영업실적에 힘입어 현금흐름이 대폭 개선됐다”며 “창출된 현금흐름의 상당 부분을 재무완충력 확보에 활용하면서 2023년말 23조6000억원에 이르던 순차입금이 2024년말 11조3000억원으로 크게 감소했고, 2025년말 잠정실적 기준 12조7000억원 규모의 순현금 상태로 전환됐다”고 설명했다.지난 28일 공개된 SK하이닉스의 작년 4분기 매출과 영업이익은 각각 32조8267억원, 19조1696억원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 같은 기간 영업이익률은 58%를 달성하며 54%의 대만 TSMC도 추월했다. 지난해 연간 매출은 97조1000억원, 영업이익은 47조2000억으로 역시 사상 최대 실적을 달성했다.SK하이닉스는 29일 실적발표 콘퍼런스콜에서 “HBM4에서도 고객사와 인프라 파트너사들의 SK하이닉스 제품 선호도와 기대 수준이 높고 당사 제품 최우선으로 요구하는 상황”이라며 "HBM4 역시 HBM3(4세대)나 HBM3E(5세대)와 마찬가지로 압도적 시장 점유율을 목표로 한다“고 말했다.업계에 따르면 엔비디아는 올해 차세대 AI 플랫폼인 베라 루빈 등에 사용할 HBM4 물량 중 약 3분의 2를 SK하이닉스에 배정한 것으로 알려졌다. 이날 SK하이닉스 주가는 장 초반 전 거래일 대비 6.50% 오른 91만7000원에 거래되며 사상 처음으로 90만 원대를 돌파했다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지