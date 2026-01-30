부산 청년임대주택 안전 강화…경찰·도시공사·자경위 협약
AI 비상벨·CCTV 확대… 안전 강화
청년임대주택 범죄예방 인프라 확대
부산경찰청과 부산도시공사, 부산자치경찰위원회가 청년임대주택에 거주하는 청년들의 주거 안전 강화를 위해 손을 맞잡았다.
부산경찰청은 30일 부산경찰청에서 부산도시공사, 부산자치경찰위원회와 ‘청년의 안전한 정주환경 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 이들 기관은 청년임대주택을 중심으로 범죄예방 환경개선 사업을 추진하고 CCTV와 비상벨 등 범죄예방 시설 설치·보강, 범죄예방 우수시설 인증, 관련 예산 지원 등 공공·치안 분야 협력을 지속해 나갈 계획이다.
기관별로 부산경찰청은 청년임대주택 일대 범죄예방 환경개선과 우수시설 인증을 맡고, 부산도시공사는 CCTV·비상벨 등 시설물 설치와 보강을 담당한다. 부산자치경찰위원회는 자치경찰 추진사업 심의와 예산 지원, 기관 간 협력을 총괄한다.
이번 협약은 지난해 11월 수영구에 있는 청년임대주택 2곳을 대상으로 추진한 ‘AI 스마트 안심원룸 조성사업’이 성공적으로 마무리된 데 따른 후속 조치다. 당시 시범 사업에서는 비명 인식 기능을 갖춘 AI 비상벨과 침입감지장치, 반사경 등이 설치됐으며, 이를 계기로 해당 모델을 다른 청년임대주택으로 확대한다는 구상이다.
세 기관은 협약을 바탕으로 시설 설치에 그치지 않고 지속적인 관리와 개선을 이어가며, 청년들이 체감할 수 있는 주거 안전 수준을 단계적으로 높여 나간다는 방침이다.
엄성규 부산경찰청장은 “청년들이 안심하고 생활할 수 있는 주거 환경을 만드는 것이 목표”라며 “공공기관이 역할을 분담해 청년이 머물고 싶은 도시 부산을 만드는 데 힘을 모으겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
