500만명 가입 ‘따릉이’ 회원정보 유출 정황…서울시 비상대응센터 가동
서울시가 운영하는 공유자전거 ‘따릉이’의 회원정보가 유출됐을 가능성이 제기됐다.
서울시설공단은 30일 서울경찰청 사이버수사대로부터 따릉이 회원 개인정보 유출이 의심되는 정황을 유선으로 전달 받았다고 밝혔다.
유출 규모와 범위, 이로 인한 피해 여부 등에 대해선 현재 경찰 수사가 진행 중이다. 공단에 따르면 따릉이 누적 회원가입자수는 지난해 말 기준 506만명을 넘어섰다.
공단은 경찰 수사와 별개로 법령상 절차에 따라 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원에 신고했다. 이어 서울시와 합동으로 유출사고에 대한 분석 및 대응을 총괄하는 비상 대응센터를 가동하고, 따릉이 앱 및 홈페이지 운영체계 전반에 대한 시스템 보안 강화에 들어갔다.
공단은 경찰 수사에 최대한 협조하는 한편, 수사 결과에 따라 필요한 후속조치를 신속히 시행할 예정이다. 피해를 겪었거나 의심되는 사례 접수는 서울다산콜센터나 서울시설공단 공공자전거운영처 콜센터 등으로 하면 된다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
