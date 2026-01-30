‘왕언니’양희영, LPGA투어 통산 7승 향해 순항…개막전 첫날 공동 6위
6언더 선두 하타오카 2타차 추격
공식 데뷔전 황유민 1언더 T16위
세계랭킹 1위 지노 1타차 공동2위
2024 KPMG 위민스 PGA챔피언십 우승자 양희영(36·키움증권)이 미국여자프로골프(LPGA)투어 2026시즌 개막전을 순조롭게 출발했다.
양희영은 30일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 열린 LPGA투어 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러) 첫날 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 솎아내 4언더파 68타를 쳤다.
세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)와 함께 공동 6위다. 이날 6타를 줄여 리더보드 맨 윗자리를 꿰찬 하타오카 나사(일본)와는 2타 차이다.
이 대회는 최근 2년간 투어 우승 경력이 있는 선수들이 유명 인사들과 한 조로 경기하는 프로암 성격으로 진행된다.
이번 대회에는 LPGA투어 선수 39명이 존 스몰츠, 로저 클레먼스, 레이 앨런, 마디 피시, 안니카 소렌스탐과 같은 스포츠 스타들, 스쿨보이 큐 등 연예인들과 플레이를 했다.
대회 2연패 도전에 나선 디펜딩 챔피언 김아림(30·메디힐)은 3언더파 69타를 쳐 이소미(26·신한금융그룹), 리디아 고(뉴질랜드) 등과 함께 공동 8위에 자리했다.
임진희(27·신한금융그룹)는 보기와 버디를 2개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못해 공동 20위로 2라운드를 시작한다.
여자 골프 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼은 5언더파 67타를 쳐 자네티 완나센(이상 태국), 로티 워드(영국), 린 그랜트(스웨덴)와 함께 공동 2위에 자리했다.
이번 대회를 통해 LPGA투어 회원 데뷔전을 치르는 황유민(22·롯데)은 보기 1개에 버디 2개를 묶어 1언더파 71타를 쳐 공동 16위에 자리했다. 티샷이 페어웨이를 절반 밖에 지키지 못한데다 퍼트수가 32개로 치솟은 게 아쉬웠다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사