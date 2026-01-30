민주당-혁신당 합당에 중도층 10명 중 4명 “부정적”
더불어민주당과 조국혁신당의 합당 추진을 긍정적으로 평가하는 중도층 유권자가 10명 중 3명도 안 되는 것으로 조사됐다. 이 비율은 민주당 지지층에서 더 높게 나타났으나, 여전히 절반에는 못 미쳤다. 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 별세로 소강상태였던 합당 논의에는 다음 주부터 다시 불이 붙을 전망이다.
한국갤럽은 지난 27~29일 사흘간 전국 유권자 1001명에게 민주당과 혁신당의 합당에 관해 물은 결과 ‘좋게 본다’는 응답이 28%로 나타났다고 30일 밝혔다. ‘좋지 않게 본다’는 응답은 40%로 집계됐고, 의견 유보가 32%였다.
민주당을 지지하는 응답자 439명 중 48%가 합당 추진을 긍정적으로 평가한 반면, 무당층 235명 중에서는 12%만이 이를 ‘좋게 본다’고 답했다. 주관적 정치성향을 ‘매우 진보’부터 ‘매우 보수’까지 5단계로 분류했을 때도 중도층 314명의 40%가 두 당의 합당에 대해 부정적 견해를 드러냈다.
앞서 2014년 3월 초 민주당과 새정치연합의 통합 신당 창당 관련해 같은 기관이 실시한 조사에서 유권자 평가는 ‘좋게 본다’가 33%, ‘좋지 않게 본다’가 44%였다. 당시 중도층에서의 긍정 평가와 부정 평가는 각각 36%, 40%였다.
한국갤럽은 “현재 민주당 지지 기반은 야당 시절보다 한층 확장돼 중도층까지 아우르는데, 아직 합당 관련 공감대가 폭넓게 형성되진 않은 듯하다”고 분석했다.
이 수석부의장 별세 이후 애도 기간을 가지며 잠시 멈춘 상태였던 두 당의 합당 논의는 내달 들어 본격적으로 재개될 전망이다. 민주당 초선 의원 모임인 ‘더민초’는 다음 달 2일 오전 간담회를 열고 합당 관련 의견을 수렴하기로 했다.
서왕진 혁신당 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “여권 인사들이 사적 대화에서조차 근거 없는 밀약설을 제기하며 타격 소재를 궁리하는 모습에 강한 유감을 표한다”며 “당 내부의 복잡한 셈법과 분란에 혁신당을 끌어들이지 말라”고 요구했다. 전날 국회 본회의장에서 여당 의원과 국무위원이 합당 관련해 ‘밀약 여부 밝혀야’ 등 메신저 대화를 나누던 모습이 언론에 포착된 바 있는데, 이를 직접적으로 언급하며 지분 공천 등 합당 밀약설에 불쾌감을 드러낸 것이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사