400억대 비트코인 분실한 검찰, 해남·순천지청 등 압수수색
관련자 5명 현 근무지 압수수색 나서
비트코인 320.88개 작년 8월쯤 분실
검찰이 압수해 보관중이던 400억원대 비트코인 분실 사건과 관련 검찰이 관련자들의 현재 근무지 등을 대상으로 강제수사에 나섰다.
광주지검 반부패강력수사부는 30일 오전부터 광주지검 해남지청과 순천지청 등을 대상으로 압수수색 영장을 집행하고 있다.
검찰은 이달 초 분실이 확인된 비트코인 320.88개에 대한 행방을 찾고, 분실 경위를 확인하기 위해 현재 내부 감찰이 진행중인 당시 압수물 담당자 등 수사관 5명의 현 근무지를 대상으로 압수수색을 진행중인 것으로 전해졌다.
검찰은 지난해 8월쯤 압수·보관 중이던 비트코인 320.88개가 분실된 것으로 파악하고 있다. 이는 이날 비트코인 시세로 환산하면 400억원대에 이른다.
검찰은 당시 직원들이 압수물 보관 업무를 인수인계하기 위해 시연하는 과정에서 정상적 사이트가 아닌 ‘피싱 사이트’에 접속했다가, 비트코인이 보관된 전자지갑의 보안키가 탈취당한 것으로 보고 있다.
검찰은 도박사이트 운영자의 대법원 확정 판결로 해당 비트코인을 몰수 처분하기 위해 이달 초 전자지갑을 확인했다가 분실 사실을 뒤늦게 파악한 것으로 알려졌다.
검찰 관계자는 “비트코인 분실과 관련된 정확한 사건 경위를 확인하기 위한 압수수색”이라며 “구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.
