금 10억과 사라진 금은방 직원…경찰 추적 중
서울 종로3가에 있는 귀금속 거리 한 금은방 직원이 10억원 상당의 금을 가지고 도주해 경찰이 수사에 나섰다. 사라진 남성은 피해 업주와 가족관계로 알려졌다.
30일 경찰에 따르면 서울 혜화경찰서는 지난 27일 오후 1시40분쯤 “가게 직원이 금 약 4㎏을 가지고 나간 뒤 연락이 닿지 않는다”는 신고를 접수했다.
피해를 본 업주는 금을 갖고 사라진 남성 직원 대해 업무상 횡령 혐의로 고소장을 제출했다. 이 남성은 해당 금은방 사장과 가족 관계인 것으로 전해졌다. 피해 당일에도 평소처럼 ‘골드바를 제작해달라’는 취지의 업무 지시를 받은 것으로 알려졌다.
그러나 남성이 금을 가지고 나간 뒤 상당 시간이 지나도록 연락이 되지 않자 피해 업주는 경찰에 고소장을 접수했다.
당시 한국표준금거래소에 따르면 순금 가격은 1돈(3.75g)에 101만 1788원으로, 금 4㎏의 가치는 약 10억7924만원에 달했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
