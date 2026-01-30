금 10억과 사라진 금은방 직원…경찰 추적 중

서울 종로구의 금은방에 금 제품이 진열돼 있는 모습. 뉴시스

서울 종로3가에 있는 귀금속 거리 한 금은방 직원이 10억원 상당의 금을 가지고 도주해 경찰이 수사에 나섰다. 사라진 남성은 피해 업주와 가족관계로 알려졌다.

이 남성은 해당 금은방 사장과 가족 관계인 것으로 전해졌다. 피해 당일에도 평소처럼 ‘골드바를 제작해달라’는 취지의 업무 지시를 받은 것으로 알려졌다.