‘상승세’김시우-김성현, 파머스 인슈어런스오픈 첫날 선전

나란히 4타씩 줄여 공동 23위

공동 8위 그룹 2타 차로 추격

PGA복귀전 켑카 공동 102위



30일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스GC 사우스코스에서 열린 PGA투어 파머스 인슈어런스오픈 1라운드에서 4타를 줄여 공동 23위에 자리한 김시우. AFP연합뉴스

김시우는 30일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스GC 사우스코스(파72·7765야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 파머스 인슈어런스오픈(총상금 960만달러) 첫날 1라운드에서 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 5개를 잡아 4언더파 68타를 쳤다.

LIV골프를 탈퇴하고 PGA투어 복귀전을 치른 브룩스 켑카(미국)는 사우스코스에서 1오버파 73타를 쳐 공동 102위에 자리했다.

김주형(23·나이키골프)이 1언더파 71타로 공동 73위, 2경기 연속 컷 탈락의 고배를 마친 ‘루키’ 이승택(30·CJ)은 4오버파 76타를 쳐 공동 135위로 밀렸다.