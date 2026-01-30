‘상승세’김시우-김성현, 파머스 인슈어런스오픈 첫날 선전
나란히 4타씩 줄여 공동 23위
공동 8위 그룹 2타 차로 추격
PGA복귀전 켑카 공동 102위
김시우(30·CJ)와 김성현(27·신한금융그룹)의 상승세가 이어졌다.
김시우는 30일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스GC 사우스코스(파72·7765야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 파머스 인슈어런스오픈(총상금 960만달러) 첫날 1라운드에서 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 5개를 잡아 4언더파 68타를 쳤다.
윌 잴러토리스(미국), 애덤 스콧(호주) 등과 함께 공동 23위다. 하지만 공동 8위 선수들과 불과 2타 차이 밖에 나지 않아 남은 2∼4라운드 결과에 따라 상위권 입상도 바라볼 수 있는 위치다.
김시우는 올해 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스에서는 마지막날 부진해 공동 6위에 입상한 바 있다. 시즌 초반 절정의 샷감을 과시하고 있어 이번 대회도 기대다 크다.
노스코스(파72·7258야드)에서 1라운드를 치른 김성현은 보기는 1개로 줄이고 버디 5개를 솎아내 4언더파 68타를 쳐 공동 23위로 2라운드를 시작한다.
이 대회는 1, 2라운드를 사우스, 노스코스에서 번갈아 치르고 3, 4라운드는 사우스코스에서 경기하는 방식으로 진행된다.
리더보드 맨 윗자리는 노스코스에서 경기를 치러 무려 10언더파를 몰아친 저스틴 로즈(영국)가 꿰찼다. 로즈는 직전 아메리칸 익스프레스에서는 컷 탈락했다.
노스코스에서 경기한 저스틴 로어(미국)가 1타 차 단독 2위, 역시 노스코스에서 1라운드를 치른 마쓰야마 히데키(일본)와 맥스 그레이서먼(미국)이 8언더파 64타 공동 3위다.
1라운드에서 ‘톱10’에 이름을 올린 13명의 선수 중 노스코스는 11명, 사우스코스는 2명일 정도로 사우스코스가 상대적으로 더 어렵다.
LIV골프를 탈퇴하고 PGA투어 복귀전을 치른 브룩스 켑카(미국)는 사우스코스에서 1오버파 73타를 쳐 공동 102위에 자리했다.
김주형(23·나이키골프)이 1언더파 71타로 공동 73위, 2경기 연속 컷 탈락의 고배를 마친 ‘루키’ 이승택(30·CJ)은 4오버파 76타를 쳐 공동 135위로 밀렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
