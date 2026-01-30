“이란, 트럼프 핵합의 수용보다 전쟁이 낫다고 판단”

이란 외무부 소식통 친헤즈볼라 매체에

“트럼프식 합의? 둘 중 고르라면 전쟁”

압바스 아락치 이란 외무장관이 18일(현지시간) 수도 테헤란에서 푸아드 후세인 이라크 외무장관과 공동 기자회견을 열고 발언하고 있다. AFP연합뉴스

이란이 미국 도널드 트럼프 행정부의 군사적 위협에도 핵 프로그램 포기 수준의 협상에 나서지 않겠다는 뜻을 밝혔다고 레바논 친헤즈볼라 매체 알아크바르가 29일(현지시간) 보도했다.



보도에 따르면 이란 외무부 소식통은 “이란은 결정적인 결론에 도달했다. 트럼프가 제시한 합의, 혹은 전쟁 중 하나만 골라야 한다면 이란은 항복하지 않을 것”이라며 “더 적은 대가를 치르는 전쟁을 선택하게 될 것”이라고 말했다.



이어 “이란은 언제든 상호 이익을 보장하면서 전쟁에 이르지 않는 균형 잡힌 합의에 도달할 준비가 돼 있었다”며 “미국은 진정한 협상을 원하는 것이 아니라 이란에 서명을 강요하려 한다”고 주장했다.



그러면서 “합의에는 이란의 핵 프로그램 해체와 국방력 제한, 이스라엘에 대한 승인(국가 인정)이 포함될 것”이라며 “이는 균형 잡힌 합의가 아니라 이란의 항복을 뜻한다”고 강조했다.



알아크바르는 이란의 지원을 받아 온 레바논 무장정파 헤즈볼라에 친화적인 매체로, 이날 발언한 이란 외무부 소식통 역시 대미 강경파일 가능성이 있다. 트럼프 대통령이 최근 이란에 대한 군사적 압박 수위를 높인 상황에서 나온 이번 발언은 강경파의 목소리를 담았을 가능성이 있다.



트럼프 대통령은 최근 이란 정부의 시위대 유혈 진압과 관련해 군사적 개입 가능성을 경고해 왔다. 전날에는 미 해군 항공모함 에이브러햄링컨함 전단의 중동 배치와 관련해 “거대한 함대가 이란으로 향하고 있다”며 “신속히 협상장으로 나와 공정하고 공평한 핵무기 금지 합의를 협상하기 바란다”고 압박했다.



이란 국영 IRIB방송에 따르면 이란군은 이날 “1000대의 전략 드론이 군 전력에 추가됐다”며 “어떤 침략이나 공격에도 단호히 대응하겠다”고 밝혔다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



