한화오션, 울산급 배치-Ⅲ 5번함 기공식…‘수상함 명가’ 전통 이어간다
울산급 배치-III 5번함, 8월 진수 예정
6번함과 울산급 배치-Ⅳ 1·2번함도 연달아 건조
한화오션이 울산급 배치-III 5번함 건조에 본격 착수하며 해군력 증강을 위한 호위함 사업에 속도를 내고 있다. 지난 40여년 간 축적된 기술력과 생산 역량을 토대로 해상방위 역량 강화에 기여한다는 방침이다.
한화오션은 지난 27일 울산급 배치-Ⅲ 5번함의 첫 번째 선체 블록을 건조 선대에 거치하는 기공식(K/L Ceremony)을 실시했다. 한화오션 거제사업장에서 열린 기공식에는 방위사업청과 국방기술품질원, 국방신속획득기술연구원 등 관계자와 한화오션 임직원이 참석했다.
기공식은 선박 건조의 시작을 알리는 행사로, 해당 함정은 오는 8월 진수를 앞두고 있다. 한화오션은 5번함을 시작으로 6번함과 울산급 배치-Ⅳ 1·2번함까지 연이어 건조를 진행한다. 향후에도 첨단 기술력을 기반으로 해군 호위함 건조를 이어갈 예정이다.
특히 한화오션은 이번 5번함 건조 과정에서 선대에 탑재되는 선체 블록을 대형화했다. 이를 통해 40개에 달했던 탑재 수량을 절반 가량으로 줄였고, 작업 기간 또한 1~2개월 단축하는 데 성공했다. 한화오션은 이같은 공법을 향후 울산급 배치-Ⅳ와 한국형 차기구축함(KDDX)에도 적용해 건조 기간을 단축할 계획이다.
미래를 위한 투자에도 적극적이다. 한화오션은 수상함 생산 역량을 강화하고자 2028년부터 2030년까지 실내 탑재장을 신축하고, 선대를 확장하는 한편 안벽도 추가 확보할 계획이다.
한화오션은 이같은 투자계획을 통해 수상함 3척과 잠수함 5척을 동시 건조하고, 수상함 7척과 잠수함 4척을 동시에 계류할 수 있는 안벽을 갖추게 될 전망이다. 아울러 지난해 10월 준공된 특수선 제4공장은 인공지능(AI) 기반의 설비 및 에너지 관리 플랫폼을 스마트 통합 관제 시스템으로 관리해 함정 건조 역량을 보다 효율적으로 끌어올렸다.
한화오션 관계자는 “2030년까지 대규모 투자를 통해 초격차 방산 솔루션을 확보해 ‘수상함 명가’의 전통을 계속 이어나갈 것”이라며 “빠르게 변화하는 해양 안보 환경에 대응하기 위해 선제적으로 생산시설을 확충하고 기술 경쟁력을 극대화해 나가겠다”고 강조했다.
