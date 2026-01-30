한화오션, 울산급 배치-Ⅲ 5번함 기공식…‘수상함 명가’ 전통 이어간다

울산급 배치-III 5번함, 8월 진수 예정

6번함과 울산급 배치-Ⅳ 1·2번함도 연달아 건조

지난 27일 한화오션 거제사업장에서 열린 울산급 배치-Ⅲ 5번함 기공식에서 방위사업청 호위함 사업팀장 고동춘 대령(사진 가운데)과 한화오션 사업관리담당 김규백 상무(사진 맨왼쪽) 등이 기념사진을 촬영하고 있다. 한화오션 제공

5번함 건조에 본격 착수하며 해군력 증강을 위한 호위함 사업에 속도를 내고 있다.